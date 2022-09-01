США выделят $11 млн на производство вакцины от обезьяньей оспы

Министерство здравоохранения и социальных служб США выделит $11 млн на производство вакцины от оспы обезьян. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на статью, опубликованную в газете The Hill.

«Финансирование будет направлено компании Grand River Aseptic Manufacturing (GRAM) для производства вакцины Jynneos. Ожидается, что выделенные средства будут потрачены на закупку необходимого оборудования. Ранее американская администрация заказала 5,5 млн флаконов этой вакцины в Дании у компании Bavarian Nordic. По условиям закупки датский производитель передает технологию создания препарата США для производства части заказа внутри страны», – пишет издание.

Как стало известно ранее, в США из-за нехватки средств прекратят бесплатное тестирование на коронавирус на дому.

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