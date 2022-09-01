Московский эндокринный завод модернизирует свой лабораторный комплекс

Московский эндокринный завод (ФГУП «Эндофарм»), подведомственный Минпромторгу России, получил разрешение на работы по расширению и модернизации трех этажей своего лабораторного комплекса в Юго-Восточном административном округе столицы. Это позволит улучшить качество продукции предприятия и расширить перечень выпускаемых препаратов, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Ведущее предприятие фармацевтической промышленности столицы модернизирует почти 1300 кв. м своего лабораторного комплекса и направит на эти цели около 130 млн рублей. В результате там появится 88 новых рабочих мест. Сейчас более 75% выпускаемых Московским эндокринным заводом лекарств входят в перечень жизненно необходимых и важнейших», – рассказал Владимир Ефимов. Он добавил, что расширение лабораторных мощностей ускорит входной и выпускающий контроль качества сырья и готовой продукции, а также будет способствовать увеличению ассортимента отечественных препаратов – как оригинальных, так и созданных в рамках импортозамещения.

Отмечается, что проект реконструкции предусматривает замену перекрытий, установку новых вентиляционной и противопожарной систем, оснащение лабораторий высокотехнологичным оборудованием.

В 2016 году компания получила статус промышленного комплекса, благодаря которому стала пользоваться налоговыми льготами от города и направлять сэкономленные средства на расширение производства и научные разработки. Для предприятий со специальным статусом региональная часть налога на прибыль составляет 13,5% вместо 17%, вдвое меньше налог на имущество, и на 80% снижен земельный налог.

gxpnews