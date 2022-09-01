Правительство установило критерии оценки эффективности работы СМДЛП

Правительство установило критерии, по которым будут оценивать эффективность работы системы мониторинга движения лекарственных препаратов и других товаров, включая БАД и дезинфицирующие средства. В частности, эффективность системы в части качества лекарств будут оценивать по количеству изъятых из оборота лекарственных средств, количеству обращений граждан о нарушениях и числу проданных в аптеках просроченных препаратов.

В России установили критерии оценки эффективности работы системы мониторинга движения лекарственных препаратов (МДЛП) и других товаров, включая БАД и дезинфицирующие средства. Соответствующее Распоряжение Правительства РФ № 2444 от 27.08.2022 опубликовано на официальном портале правовой информации.

Оценивать будут на уровне государства, рынка и потребителей. Так, эффективность системы в части качества лекарств будут оценивать по количеству изъятых из оборота лекарственных средств, количеству обращений граждан о нарушениях и числу проданных в аптеках просроченных препаратов.

Согласно документу, Минпромторг до 1 октября должен опубликовать на своем официальном сайте целевые ежегодные значения показателей, предусмотренных перечнями, утвержденными этим распоряжением, на 2022—2025 годы.

Фото: Артем Косенок

Артем Косенок

Таисия Кубрина

pharmvestnik