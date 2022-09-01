Центр Гамалеи начнет исследование принципиально новой назальной вакцины против COVID-19

Центр им. Гамалеи получил разрешение на клиническое исследование новой назальной вакцины «VLP-корона» для профилактики коронавирусной инфекции. Вакцина разработана с использованием технологии вирусоподобных частиц.

Минздрав выдал разрешение Центру им. Гамалеи на исследование I и II фаз назальной вакцины для профилактики COVID-19. Информация размещена в Госреестре Минздрава. Препарат содержит вирусоподобные новому коронавирусу частицы, указано в протоколе исследования.

В текущем исследовании проведут оценку переносимости, безопасности и иммуногенности препарата. Вакцину планируют ввести 600 добровольцам, набор участников будет проходить в шести центрах Санкт-Петербурга, Москвы, Кирова, Новосибирской и Московской областей.

Иммунобиологический препарат с наименованием «VLP-корона» представляет собой эмульсию для интраназального введения. Добровольцам в возрасте от 18 до 55 лет будут вводить две дозы.

Вирусоподобные частицы (от англ. virus-like particles, VLP) не содержат генетический материал возбудителя. Препарат имитирует вирус. Белки VLP распознаются иммунной системой человека с последующим формированием нужного адаптивного иммунного ответа.

Разработка вакцины на основе вирусоподобных частиц включена в государственное задание Центра им. Гамалеи на 2021—2023 годы.

В феврале текущего года Центр им. Гамалеи получал разрешение Минздрава на испытания VLP-вакцины («VLP-корона») в виде внутримышечной инъекции, писал «ФВ».

Вероника Догузова

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