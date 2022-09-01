СМИ сообщили о предложении обнулить налог на прибыль для проектов импортозамещения

Минпромторг подготовил предложения по поддержке промышленных кластеров для импортозамещения технологически сложной продукции. В их числе оказались обнуление налога на прибыль, снижение ставки страховых взносов до 7,6% и льготные кредиты.

Министерство промышленности и торговли подготовило предложения по поддержке промышленных кластеров для импортозамещения технологически сложной продукции. В их число вошли обнуление налога на прибыль, снижение ставки страховых взносов до 7,6% и льготные кредиты. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на соответствующий документ Минпромторга, его подлинность подтвердил близкий к правительству источник.

Также ведомство хочет гарантировать закупку произведенной продукции с помощью механизма специальных инвестиционных контрактов (СПИК). На платформе СПИК Минпромторг намерен обеспечивать долгосрочную закупку промышленной продукции. Эти проекты сейчас проходят процедуру межведомственного согласования, после чего планируется их утверждение и вступление в силу не позднее 1 января 2023 года, говорится в документе.

Представитель Минпромторга подтвердил подготовку предложений. Предполагается, что законопроекты внесут в правительство в сентябре — октябре 2022 года, законопроект о налоговых льготах – в IV квартале. Представители Минфина и Минэкономразвития перенаправили вопросы в Минпромторг, ФТС – в Минфин. В ФНС не ответили на запрос.

Российские компании, внедряющие новые технологии в промышленное производство, смогут в два раза быстрее заключать с государством специальные инвестиционные контракты (СПИК 2.0). Минимально возможный срок такой процедуры правительство уменьшило в апреле до полутора месяцев, писал «ФВ».

В начале июня правительство предложило новую поддержку участникам СПИК 1.0. Регионы смогут увеличить для них срок действия льготы по налогу на прибыль.

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Артем Косенок

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