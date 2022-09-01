Аналитики прокомментировали сомнения рынка о неточности данных по онлайн-продажам

На фармрынке действительно есть проблема задвоений в подсчете онлайн-продаж, подтвердили аналитики рассуждения игроков рынка. Но масштабы ошибки гораздо меньше, чем считает отрасль.

Аналитики прокомментировали сомнения фармрынка в объективности данных об объеме онлайн-продаж. «ФВ» опросил экспертов AlphaRM и RNC Pharma.

Первым в расчетах данных по онлайн-продажам усомнился директор по развитию АО НПК «Катрен» (Аптека.ру) Анатолий Тенцер, обнаруживший в статистике проблему задвоения продаж. Он предположил, что реальные данные меньше заявляемых аналитиками цифр на несколько процентов.

Опрошенные «ФВ» эксперты пояснили, в чем состоит сложность подсчетов.

Руслан Мавлиханов

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