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Введение рецептурного отпуска в ветеринарии перенесут на два года

Проект приказа, регламентирующий рецептурный отпуск лекарств в ветеринарии, вступит в силу лишь через два года. Отрасль смогла убедить правительственную комиссию о соответствующем переносе.

Рецептурный отпуск в ветеринарии появится на два года позже, чем планировали разработчики этого проекта. Об этом «ФВ» рассказали в «Союзе предприятий зообизнеса».

Изначально документ, разработанный Минсельхозом, должен был вступить в силу с 1 марта 2023 года, но теперь сроки изменились. Это связано с замечаниями рынка к проекту, в том числе о денежных затратах при  его внедрении и к перечню лекарств, подлежащих рецептурному отпуску.

Руслан Мавлиханов
pharmvestnik

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1 сентября, 2022 | Просмотров: 36