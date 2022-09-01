Введение рецептурного отпуска в ветеринарии перенесут на два года

Проект приказа, регламентирующий рецептурный отпуск лекарств в ветеринарии, вступит в силу лишь через два года. Отрасль смогла убедить правительственную комиссию о соответствующем переносе.

Рецептурный отпуск в ветеринарии появится на два года позже, чем планировали разработчики этого проекта. Об этом «ФВ» рассказали в «Союзе предприятий зообизнеса».

Изначально документ, разработанный Минсельхозом, должен был вступить в силу с 1 марта 2023 года, но теперь сроки изменились. Это связано с замечаниями рынка к проекту, в том числе о денежных затратах при его внедрении и к перечню лекарств, подлежащих рецептурному отпуску.

Руслан Мавлиханов

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