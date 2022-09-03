В Рязанской области сменился министр здравоохранения

Главой Минздрава Рязанской области назначили 36-летнего Александра Пшенникова, до недавнего времени работавшего деканом лечебного факультета Рязанского ГМУ им. И.П. Павлова. С начала июля 2022 года обязанности министра временно исполнял замглавы ведомства Владимир Хоминец, который пришел на смену Андрею Прилуцкому, руководившему министерством с 2015 года.

Александр Пшенников в 2008 году окончил Рязанский ГМУ по специальности «лечебное дело». В 2009 году завершил интернатуру по хирургии в этом же вузе. С 2009 по 2011 год проходил ординатуру по специальности «сердечно-сосудистая хирургия» в том же университете.

В 2016 году Пшенников прошел курсы повышения квалификации в Рязанском ГМУ по рентгенэндоваскулярным диагностике и лечению, в том же году – по сердечно-сосудистой хирургии. Является доктором медицинских наук, сосудистым хирургом высшей категории. До сентября 2022 года работал деканом лечебного факультета Рязанского ГМУ, был профессором кафедры сердечно-сосудистой, рентгенэндоваскулярной хирургии и лучевой диагностики, а также работал врачом отделения сосудистой хирургии рязанской ОКБ.

«Он отлично знает сильные и слабые стороны региональной медицины – от доступности высоких технологий до поддержки молодых специалистов», – написал врио губернатора Рязанской области Павел Малков о новом министре и добавил, что Пшенников активно участвует в подготовке стратегии развития здравоохранения региона. Сам Пшенников в разговоре с журналистами отметил, что завершает практическую деятельность и работу в университете. «Новая работа подразумевает образовательную, организационную, научную и медицинскую работу. Это отличается от моих прежних обязанностей», – заявил министр.

Пшенников сменил на посту руководителя ведомства Владимира Хоминца, которого в июле 2022 года назначили и. о. главы областного Минздрава вместо экс-министра Андрея Прилуцкого, возглавлявшего ведомство с 2015 года. Прилуцкий сейчас проходит свидетелем по уголовному делу о коррупции при госзакупках Минздравом региона, сообщают местные СМИ. Сам Прилуцкий ранее говорил, что уволился по собственному желанию. Местные издания писали, что причина отставки – состояние здоровья чиновника.

По делу о коррупции уже арестовали трех человек. Фигурантами стали директор компании «Фармвест», его мать, возглавляющая «Фарм плюс», и сотрудница Минздрава региона, которую отправили в СИЗО. Их подозревают в мошенничестве в крупном размере.