«Ростех» станет оператором ЭПР по дистанционному мониторингу пациентов с диабетом и гипертензией

Минэкономразвития России представило проект экспериментального правового режима (ЭПР) для дистанционного мониторинга пациентов с хроническими неинфекционными заболеваниями с помощью специализированных медизделий, который будет встроен ‎в амбулаторное звено здравоохранения. Пилотный проект будет реализован в шести регионах – Республике Татарстан, Новосибирской, Самарской, Тюменской, Рязанской и Магаданской областях. Планируется, что проект стартует до конца 2022 года, а его оператором станет Объединенная приборостроительная корпорация, входящая в ГК «Ростех». Минэкономразвития России представило проект экспериментального правового режима (ЭПР) для дистанционного мониторинга пациентов с хроническими неинфекционными заболеваниями с помощью специализированных медизделий, который будет встроен ‎в амбулаторное звено здравоохранения. Пилотный проект будет реализован в шести регионах – Республике Татарстан, Новосибирской, Самарской, Тюменской, Рязанской и Магаданской областях. Планируется, что проект стартует до конца 2022 года, а его оператором станет Объединенная приборостроительная корпорация, входящая в ГК «Ростех».

ЭПР предполагает создание единой централизованной платформы «Персональный медицинский помощник», через которую будет происходить обмен данными дистанционного мониторинга от носимых устройств, медорганизаций, страховых компаний и врачей. Информацию с устройств будут анализировать по стандартизованным алгоритмам, в том числе выявлять в режиме реального времени признаки отклонений от нормы жизненно важных показателей здоровья пациента.

Проект предусматривает применение двух видов устройств – зарегистрированных в России медизделий для отслеживания показателей артериального давления, частоты сердечных сокращений, гликемии, а также вспомогательных устройств, которые пока еще не зарегистрированы как медизделия и могут отслеживать вариации сердечного ритма, например, фитнес-браслетов. Врач не будет иметь права принимать решения только на основе данных от второго типа устройств, подчеркивается в документе.

Оператором ЭПР будет назначено АО «Объединенная приборостроительная корпорация» (ОПК, входит в ГК «Ростех»).

Эксперимент будет проводиться в течение двух лет для дистанционного мониторинга пациентов с сахарным диабетом и артериальной гипертензией в шести регионах – Республике Татарстан, Новосибирской, Самарской, Тюменской, Рязанской и Магаданской областях. Органы власти регионов должны утвердить список государственных и частных клиник, которые будут участвовать в ЭПР, не позднее трех месяцев после утверждения постановления Правительства России. Медучреждения могут отказаться от участия на основании заявления в правительство субъекта.

В программе ЭПР и пояснительной записке к проекту постановления прописываются порядок действий и ответственность пациента, врача, медорганизации и страховых организаций, которые работают с платформой «Персональный медицинский помощник». В документе уточняется, как будут оцениваться риски при реализации ЭПР (например, сбои в работе устройств или утечка персональных данных), а также указывается список ведомств, которые будут контролировать ход эксперимента. В их число входит и ФСБ, которая должна обеспечить информационную безопасность и защиту персональных данных.

Внедрение платформы, по замыслу авторов, значительно сократит смертность от сердечно-сосудистых заболеваний, увеличит охват населения диспансерным наблюдением, повысит качество и доступность медпомощи, в том числе в труднодоступных районах, улучшит качество жизни пожилых людей. Кроме того, появится стимул для разработки, производства и применения отечественных медицинских информационных систем и медизделий для дистанционного контроля за здоровьем, сказано в пояснительной записке к проекту постановления. Благодаря ЭПР, считают авторы документа, медорганизациям и производителям изделий не нужно будет создавать свою систему сбора и передачи данных из устройств и обеспечивать ‎их информационную безопасность.

Запустить систему удаленного мониторинга пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями Минздрав обещает с 2020 года. Предполагается, что это решение позволит сократить число осложнений и смертность от этих болезней. Ранее Минздрав оценивал затраты федерального бюджета на эту программу в 10 млрд рублей.

«Ростех» начал подключаться к проекту осенью 2021 года при поддержке первого вице-премьера РФ Андрея Белоусова. В октябре 2021 года в аппарате вице-премьера представили основные параметры пилотного проекта по удаленному мониторингу пациентов с помощью отечественных портативных устройств, а сам проект вошел в перечень стратегических инициатив социально-экономического развития до 2030 года.

В начале 2022 года «Ростех» заключил соглашение с Минздравом России о создании единой централизованной платформы диагностических сервисов на базе ЕГИСЗ для дистанционного мониторинга пациентов с хроническими неинфекционными заболеваниями. Предполагалось, что ОПК к июлю 2022 года разработает единую централизованную платформу, которая будет связывать персональных медицинских помощников с лечащим врачом в медорганизации.

Модуль «Ростеха» будет включать в себя системы обработки и систематизации данных, входные протоколы производителей носимых устройств, а также модули систем поддержки принятия врачебных решений. Согласно планам госкорпорации, к 2024 году мониторингом должно быть охвачено 10% населения, страдающих сахарным диабетом, артериальной гипертензий и сердечной недостаточностью, к 2030 году – 50%. Общее число таких пациентов оценивается в 30 млн человек. К 2030 году все государственные и частные медорганизации должны будут присоединиться к платформе для мониторинга.

Ожидалось, что проект будет оплачиваться в формате ГЧП, финансовую модель госкорпорация обещала представить Минздраву летом 2022 года. В августе стало известно, что под проект будет создан отдельный ЭПР.