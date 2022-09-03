UFG продает сеть лабораторий KDL

Фонд UFG ведет переговоры о продаже федеральной сети лабораторий KDL (в 2012 году UFG вместе с конгломератом других фондов приобрел долю в размере 75%, а затем консолидировал 100% компании), рассказал Vademecum источник на рынке, информацию подтвердили в UFG. Переговоры ведутся с несколькими покупателями. Сумма сделки не раскрывается, она может составить 15–20 млрд рублей. Фонд UFG ведет переговоры о продаже федеральной сети лабораторий KDL (в 2012 году UFG вместе с конгломератом других фондов приобрел долю в размере 75%, а затем консолидировал 100% компании), рассказал Vademecum источник на рынке, информацию подтвердили в UFG. Переговоры ведутся с несколькими покупателями. Сумма сделки не раскрывается, она может составить 15–20 млрд рублей.

В UFG сообщили, что не комментируют сделки до их закрытия, но подтвердили, что переговоры о продаже идут c несколькими покупателями. «К KDL всегда был интерес со стороны покупателей, выкупить долю или все 100%», – добавили представители UFG. Гендиректор сети KDL Юрий Леонов воздержался от комментариев.

Сумма сделки не раскрывается, но она превысит 15 млрд рублей, сообщил близкий к фонду источник. По данным одного из крупных игроков рынка, сеть оценивается в 14,5 млрд рублей. RTVI со ссылкой на свои источники сообщает, что одним из потенциальных покупателей сети выступает инвестиционная компания Kismet Capital Group Ивана Таврина, а сумма сделки оценивается в 19 млрд рублей.

Фонд прямых инвестиций UFG Private Equity в 2012 году вместе с CapMan Russia и Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) приобрели долю в размере 75% лаборатории KDL у основателей компании – гендиректора Александра Девяткова и акционера Владимира Полякова. UFG получил 40,3%, CapMan – 24%, а ЕБРР – 10,7%. Блокирующий пакет (25%) остался у основателей KDL. Затем доля владения была консолидирована UFG до 100%. Сумма сделки не раскрывалась, эксперты оценивали ее в $50 млн (около 1,7 млрд рублей по курсу 2012 года).

Лабораторная сеть KDL основана в 2003 году Александром Девятковым. В настоящее время в активе компании находится 13 лабораторий и более 300 медицинских офисов в разных регионах страны, а также более 40 партнерских клиник. По данным СПАРК-Интерфакс, головными ООО «КДЛ Домодедово-Тест» и ООО «КДЛ-Тест» через ООО «Диагностика» владеет кипрская компания «Флэмсон Менеджмент Лимитед». В 2021 году суммарная выручка двух компаний составила 13,6 млрд рублей, чистая прибыль – 2,2 млрд рублей.

UFG Private Equity – фонд прямых инвестиций группы UFG, который специализируется на инвестициях в быстрорастущие компании России и стран СНГ в сфере здравоохранения, аутсорсинга бизнес-процессов, телекоммуникационном и технологическом секторах. Совокупный объем привлеченного капитала в трех фондах UFG Private Equity составляет $712 млн. Помимо KDL, UGF инвестировал в фармпроизводителя OBL Pharm (вышел из капитала в 2018 году) и логистического оператора в сфере фармацевтики «Сантэнс Сервис».

Фото: yandex.ru

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