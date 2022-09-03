«Фармстандарт» приобрел компанию «Нанолек»

«Фармстандарт» Виктора Харитонина купил 100% долей фармкомпании «Нанолек» у действующего владельца – кипрской «Нанолек Холдинг Лимитед». Об этом Vademecum рассказали близкий к «Фармстандарту» источник и собеседник, осведомленный о сделке. Сумму сделки источники не назвали. «Фармстандарт» Виктора Харитонина купил 100% долей фармкомпании «Нанолек» у действующего владельца – кипрской «Нанолек Холдинг Лимитед». Об этом Vademecum рассказали близкий к «Фармстандарту» источник и собеседник, осведомленный о сделке. Сумму сделки источники не назвали.

В самой компании «Нанолек» информацию о сделке называют недостоверной, а в «Фармстандарте» на запрос Vademecum не ответили.

По словам одного из источников Vademecum, в периметр сделки вошел завод компании в Кирове, на котором с декабря 2021 года производится вакцина от COVID-19 КовиВак, разработанная Федеральным научным центром исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М.П. Чумакова.

В СПАРК-Интерфакс информация о состоявшейся сделке еще не отражена, 100% в юрлице компании – ООО «Нанолек» – по-прежнему значатся за кипрской «Нанолек Холдинг Лимитед».

«Нанолек» специализируется на производстве импортозамещающих препаратов и лекарств, созданных с привлечением международных партнеров. Выручка компании в 2021 году составила 19,38 млрд рублей, чистая прибыль – 2,29 млрд рублей.

На мощностях компании по полному циклу производится входящая в Нацкалендарь профилактических прививок (НКПП) вакцина Пентаксим от Sanofi для профилактики пяти заболеваний – дифтерии, столбняка, коклюша, полиомиелита и болезней, вызванных гемофильной палочкой. Фармкомпания также ведет клинические исследования вакцины от вируса папилломы человека, которую в дальнейшем планируется включить в НКПП.

«Фармстандарт» занимается торговлей фармпродукцией и производством фармсубстанций и лекарств. Выручка компании в 2021 году составила 145,27 млрд рублей, чистая прибыль – 24,63 млрд рублей. С 2021 года «Фармстандарт» на 100% принадлежит МКООО «Огмент Инвестмент Лимитед», зарегистрированной в Калининграде. До этого компанией владела кипрская Augment Investments Limited.

Фото: topsov.com

vademec