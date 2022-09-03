Allergan сократила 90% штата в российском подразделении

Американская Allergan, входящая в AbbVie, уволила 90% своих сотрудников в России из отделов продаж и промоции препаратов, а также медработников, сообщила автор Telegram-канала «Кровавая барыня» Ксения Собчак со ссылкой на бывшего работника компании. Подразделение занималось в том числе поставкой ботокса (ботулотоксин типа А) и линейки филлеров Juvederm, до того как в марте 2022 года AbbVie приостановила свою работу по продуктам для эстетической медицины в России. Американская Allergan, входящая в AbbVie, уволила 90% своих сотрудников в России из отделов продаж и промоции препаратов, а также медработников, сообщила автор Telegram-канала «Кровавая барыня» Ксения Собчак со ссылкой на бывшего работника компании. Подразделение занималось в том числе поставкой ботокса (ботулотоксин типа А) и линейки филлеров Juvederm, до того как в марте 2022 года AbbVie приостановила свою работу по продуктам для эстетической медицины в России.

По словам экс-сотрудника Allergan, тех, кто был в отпуске и на больничном, сократили 30 августа. При этом работники получили все положенные выплаты и компенсации.

В марте 2022 года американская AbbVie приостановила поставку продуктов для эстетической медицины в Россию. Речь идет о ботулотоксине, филлерах и силиконовых имплантатах Allergan Aestetics. Кроме того, в компании на время отказались от проведения в России новых КИ, а также скрининга и набора участников в текущие исследования.

В мае источник, близкий к российскому подразделение AbbVie, рассказал Vademecum, что Энтони Вонг, руководивший ООО «Эббви» с 2013 года, покинул должность генерального директора. Его сменила Нина Наследухова, ранее занимавшая такую же должность в российском подразделении Allergan.

В том же месяце Vademecum стало известно, что американская Eli Lilly сокращает сотрудников, работающих в ее российском подразделении. По словам источника издания, попавшим под сокращение работникам предложили компенсацию в размере нескольких окладов.

В настоящее время единственной зарубежной фармкомпанией, полностью ушедшей с российского рынка, является американская Bristol Myers Squibb. Она передала российский бизнес компании Swixx BioPharma – своему партнеру в Центральной и Восточной Европе.