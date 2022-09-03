AstraZeneca запретила бывшему руководителю переходить в GSK

AstraZeneca в суде запретила бывшему руководителю компании Крису Шелдону переходить в GSK. Она утверждает, что Шелдон подписал соглашение об ограничении конкуренции и не может в течение шести месяцев после увольнения помогать другим компаниям.

AstraZeneca (AZ) заблокировала переход своего бывшего исполнительного директора Криса Шелдона в компанию GSK, пишет The Financial Times. Судья Верховного суда Лондона выдал AstraZeneca судебный запрет на это.

Шелдон должен был приступить к своей новой работе в GSK 1 сентября. Он должен был занять должность старшего вице-президента по коммерческому портфелю компании.

AstraZeneca впервые подала в суд на Шелдона в июле, утверждая, что его поступление на работу в GSK приведет к нарушению соглашения о запрете конкуренции. Компания сообщает, что Шелдон получил более 644 тыс. фунтов стерлингов (774 тыс. долл.) в виде акций компании еще в 2021 году и подписал соответствующий договор.

Он, в частности, запрещает Шелдону содействовать конкуренции в области разработки препаратов против респираторных заболеваний, онкологии и терапий, связанных с COVID-19, в течение полугода после ухода из AstraZeneca.

Дело должно быть передано в суд в октябре, отмечает FT. Шелдон отрицает любые обвинения. Он утверждает, что сообщил AZ о своих планах сменить компанию в апреле.

«Хотя мы разочарованы этим промежуточным решением, мы по-прежнему считаем, что позиции доктора Шелдона сильны, и уверены, что он сможет приступить к своей новой роли в GSK после основного слушания в октябре», — заявил представитель GSK.

Фото: AstraZeneca

Николай Соколов

pharmvestnik