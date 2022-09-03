RNC Pharma заявила об отрицательной натуральной динамике российского фармпрома в июле

В июле 2022 года российский фармпром первый раз за шесть месяцев показал отрицательную натуральную динамику. Впрочем, как отмечают аналитики RNC Pharma, снижение символическое: около -1,6% в упаковках и -2,9% в минимальных единицах.

Суммарный объем выпуска готовых лекарственных препаратов в России за период с января по июль 2022 года составил 416,3 млрд руб. (в ценах отгрузки производителей, с учетом НДС). Показатель долгосрочной динамики за период был зафиксирован на уровне 27,1% при проведении расчетов в российской валюте. Натуральная динамика относительно января — июля прошлого года скромнее: она зафиксирована на уровне 4,9% (в упаковках). Всего с начала текущего года было произведено 2,43 млрд упаковок лекарственных препаратов. Этот объем соответствует сумме 46,1 млрд минимальных единиц дозирования (МЕД), причем динамика здесь еще меньше: показатель прироста зафиксирован на уровне 2,5%, сообщили аналитики RNC Pharma.

В июле было выпущено препаратов на сумму всего 50,3 млрд руб., предыдущий минимум фиксировался в январе, при том что в первом месяце 2022 года было всего 16 рабочих дней. Несмотря на относительно скромный результат в краткосрочном периоде, показатель прироста к июлю прошлого года при расчете в рублях зафиксирован на уровне 18,6%. А вот натуральная динамика впервые с января текущего года уходит в минус. Снижение, впрочем, символическое: порядка -1,6% в упаковках и на уровне -2,9% в минимальных единицах. Всего в июле фармпроизводители в России отгрузили 289 млн упаковок, что эквивалентно 5,6 млрд МЕД.

Общую натуральную динамику в упаковках по итогам первых семи месяцев 2022 года по-прежнему определял ОТС-ассортимент. Относительно января — июля 2021 года отгрузки выросли на 13,3%, категория Rx при этом продолжила корректироваться вниз, здесь долгосрочная динамика составила -3,5%. Разница в МЕД уже не столь выражена, более того, обе категории в минимальных единицах демонстрируют рост: +3,6% для ОТС и +1,7% для Rx-ассортимента соответственно.

Среди TOP50 безрецептурных препаратов по итогам января — июля максимальной динамикой характеризовались так называемые традиционные препараты. Так, отгрузки салициловой кислоты выросли в 3,9 раза (в упаковках), муравьиного спирта — в 3,2 раза, а боярышника настойки — в 2,9 раза. Каждый из названных препаратов выпускается обширным перечнем производителей. Например, салициловую кислоту в текущем году выпускали сразу восемь компаний. Максимальный вклад в динамику продукта продемонстрировала «Ярославская фармфабрика». Из числа позиций за пределами рейтинга аналитики отмечают «Креон»: выпуск препарата на мощностях белгородского филиала «Верофарм» за год вырос в 8,5 раза. Внушительную динамику показал также «Левометил» (рост в 4,6 раза) от компании «Зеленая дубрава» из подмосковного Дмитрова.

Среди 50-ти Rx-препаратов с начала текущего года максимальный показатель прироста демонстрировали два бренда компании «Фармстандарт»: препараты «Комбилипен» (в 2,6 раза в упаковках) и «Тауфон» (в 2,4 раза). Кратные показатели прироста в рейтинге показали также препараты «Голда МВ» от компании «Фармасинтез» (рост в 2,2 раза) и «Фенибут» (в 2,1 раза). Последний выпускался на десяти различных предприятиях, максимальную динамику показал «Патент-Фарм». Впрочем, фактическим производством этого продукта в интересах компании занимается «Тюменский химико-фармацевтический завод». За пределами топа максимальный прирост показал «Сальбутамол» (в 4,9 раза), препарат выпускался четырьмя предприятиями, но максимальный вклад внесли «Мосхимфармпрепараты им. Н.А. Семашко»: правда, в интересах компании препарат производила «Кировская фармфабрика».

Объем производства лекарственных препаратов в России (включая выпуск ЛП иностранных фармкомпаний на собственных и контрактных площадках) за январь 2021 г. – июль 2022 г. в натуральном (упаковки) и денежном выражении (RUB, включая НДС)

Артем Косенок

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