Исполнительного директора MSD назначили президентом Института биомедицинских исследований Novartis

Компания Novartis в четверг, 1 сентября, заявила, что назначила исполнительного директора MSD (Merck & Co. в США и Канаде) Фиону Маршалл президентом Института биомедицинских исследований Novartis вместо Джея Брэднера, который уходит в отставку после семи лет работы на посту руководителя исследований швейцарского производителя лекарств. Об этом сообщает Reuters.

Назначение Маршалл, в настоящее время старшего вице-президента и глобального руководителя отдела открытий, доклинических разработок и трансляционной медицины в MSD, вступает в силу 1 ноября.

«Я глубоко благодарен Джею за его неоценимый вклад в переосмысление того, как мы открываем инновационные лекарства, привлечение научных лидеров мирового уровня и расширение нашего сотрудничества с ведущими биотехнологическими компаниями и академическими учреждениями», – сказал главный исполнительный директор Novartis Вас Нарасимхан.

Он упомянул о тридцатилетнем опыте Фионы Маршалл, которая руководила открытием и ранними разработками лекарств в крупных биофармацевтических, биотехнологических и академических кругах.

До прихода в MSD в 2018 году Маршалл была основателем и главным научным сотрудником Heptares Therapeutics, британской биотехнологической компании, которая была приобретена японской фирмой Sosei, где она продолжала работать в качестве главного научного сотрудника.

Маршалл ранее была директором по молекулярной фармакологии в Millennium Pharmaceuticals и провела 10 лет в GSK, занимая руководящие должности в области молекулярной фармакологии и неврологии, добавила Novartis.

gxpnews