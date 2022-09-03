В Индии разработали первую в стране вакцину от рака шейки матки

Индийский институт сывороток Serum Institute of India (SII), крупнейший в мире производитель вакцин, разработал первую в стране вакцину от рака шейки матки, которая скоро появится на рынке, заявили компания и правительство в четверг, 1 сентября, пишет Reuters.

По данным Всемирной организации здравоохранения, рак шейки матки является четвертым наиболее распространенным видом рака среди женщин во всем мире: по оценкам, в 2020 году было зарегистрировано 604 тысячи новых случаев и 342 тысячи смертей. Около 90% новых случаев и смертей во всем мире произошло в том году в странах с низким и средним уровнем дохода, отмечает издание.

Два типа вируса папилломы человека (ВПЧ), 16 и 18, ответственны за не менее 70% случаев рака шейки матки, и Департамент биотехнологии Индии заявил, что индийская вакцина будет работать против типов ВПЧ 16 и 18, а также 6 и 11.

MSD (Merck & Co. в США и Канаде) и GSK являются основными производителями вакцин против ВПЧ.

«Вакцина собственной разработки сделает нашу страну самодостаточной в сдерживании женской смертности, вызванной раком шейки матки», – заявил исполнительный директор SII Адар Пунавалла.

Он сообщил журналистам, что вакцина поступит в продажу через несколько месяцев, сначала на индийском рынке, а затем и во всем мире. Она может стоить от 200 до 400 рупий ($2,51-5,03), и компания будет стремиться произвести около 200 млн доз за два года.

Вакцина будет вводиться путем инъекции двумя дозами для детей в возрасте от девяти до 14 лет и тремя дозами – от 15 до 26 лет.

gxpnews