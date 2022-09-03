ФРП выдаст «Генериуму» 2 млрд рублей на строительство завода в Москве

Экспертный совет Фонда развития промышленности (ФРП) одобрил заем на сумму 2 млрд рублей для компании «Генериум-Некст» (принадлежит АО «Генериум» – структуре Виктора Харитонина). Средства направят на строительство в Технополисе «Москва» на площадке «Алабушево» завода по производству препаратов для лечения сердечно-сосудистых и орфанных заболеваний. Экспертный совет Фонда развития промышленности (ФРП) одобрил заем на сумму 2 млрд рублей для компании «Генериум-Некст» (принадлежит АО «Генериум» – структуре Виктора Харитонина). Средства направят на строительство в Технополисе «Москва» на площадке «Алабушево» завода по производству препаратов для лечения сердечно-сосудистых и орфанных заболеваний.

Планируется, что мощность производства составит 150 тысяч единиц продукции в год. Новый завод «Генериум-Некст» будет выпускать препараты для лечения тяжелой формы бронхиальной астмы, сердечно-сосудистых и орфанных заболеваний, в том числе болезни Гоше и муковисцидоза. Для производства будет использоваться преимущественно отечественное сырье, уровень локализации составит 90%.

«Генериум» не единственная фармкомпания, получившая в 2022 году заем от ФРП на расширение производственных линий. Так, в январе фонд предоставил льготный заем в размере 2 млрд рублей компании «Р-Опра» (входит в группу «Р-Фарм») на строительство фармзавода в ОЭЗ «Технополис Москва» по офсетному контракту, заключенному в 2018 году с Москвой. В июле ФРП одобрил для ООО «Р-Фарм Новоселки» (также входит в ГК «Р-Фарм») заем в размере 802 млн рублей для организации в Ярославле производства 17 препаратов из перечня ЖНВЛП.

Сегодня заем от ФРП в размере 231,3 млн рублей также одобрили для компании «Квадрат-С» – на запуск цехов по выпуску биологически активных добавок (БАДов). Общая мощность площадок в Московской и Кировской областях составит 22 млн упаковок в год. Предприятие намерено выпускать препараты для терапии кардиологических, оториноларингологических, урологических и неврологических заболеваний.

По данным СПАРК-Интерфакс, ООО «Генериум-Некст» зарегистрировано в Москве в 2018 году. АО «Генериум» принадлежит 100% юрлица. Выручка «Генериум-Некст» в 2021 году составила 8,9 млрд рублей, чистая прибыль – 5,9 млрд рублей.

ООО «Квадрат-С» было зарегистрировано в Москве в 2010 году. Екатерине Вавиловой принадлежит 37,4%, Илье Вавилову и Александру Мурашову – по 16,8%, зарегистрированной на Кипре компании «Оксалис Лимитед» – 16%, Олегу Комарову – 12% и 1% числится за Александром Елисеевым. В 2021 году юрлицо выручило 2,3 млрд рублей, чистая прибыль составила 324,7 млн рублей.