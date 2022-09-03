Аптечная сеть «36,6» купила подмосковную «Кит-Фарма»

Компания «36,6» приобрела подмосковную аптечную сеть «Кит-Фарма». Покупка сделана через подконтрольные сети компании.

«36,6» купила аптечную сеть «Кит-Фарма». Информация об этом отображена в информационной системе СПАРК.

«Кит-Фарма» состоит из двух юридических лиц: ООО «Кит Фарма» и ООО «Фарма». Покупка сети осуществлена через две подконтрольные «36,6» компании — по 50% каждого из юрлиц перешли к ООО «АПТЕКА-А.В.Е-1» и ООО «АПТЕКА-А.В.Е».

«Сделка поможет «Аптечной сети 36,6» укрепить свои позиции в Московском регионе – одном из ключевых регионов присутствия», — заявили «ФВ» в компании. Аптеки будут работать под брендом «Горздрав», а рабочие места будут сохранены.

По данным AlphaRM на 31 июля, у аптечной сети «Китфарма» (Московская обл., г. Железнодорожный) было 30 точек. Сеть заняла 94 место в рейтинге AlphaRM по итогам семи месяцев 2022 года.

Ранее «ФВ» писал о том, что в 2022 году аптечные сделки стали менее масштабными, несмотря на их возросшее количество.

Фото: Ринат Васбеев

Руслан Мавлиханов

Елена Калиновская

pharmvestnik