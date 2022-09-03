Pfizer инвестировала полмиллиона долларов в проект по продлению жизни

Pfizer инвестировала полмиллиона долларов в проект, который ставит своей целью разработку терапевтических средств для продления жизни.

Pfizer инвестировала 500 тыс. долл. в Децентрализованную инициативу VitaDAO, которая занимается разработкой препаратов для продления жизни человека, сообщает The Endpoints News. Этот шаг отражает интерес Pfizer к исследованиям в области долголетия, заявил исполнительный директор фармкомпании Майкл Баран.

«Благодаря поддержке VitaDAO исследования [по продлению] долголетия находятся на поворотном моменте истории, которую двигают вперед новые научные достижения и растущие потребности пациентов, — говорится в заявлении Pfizer. — Децентрализованные исследования могут привести к прогрессу в лечении возрастных заболеваний, таких как болезнь Альцгеймера, болезнь Паркинсона, онкология, кардиомиопатия и другие».

VitaDAO заявляет, что ее цель состоит в том, чтобы увеличить продолжительность жизни человека путем исследования, финансирования и коммерциализации терапевтических средств для продления жизни «открытым и демократичным образом». Поставщики услуг, работающие с ViaDAO, включают такие компании, как Molecule GmbH, Linum Labs AG, Keyko AG, Curve Labs.

«Мы рассматриваем наше участие в VitaDAO в качестве заинтересованной стороны и потенциального приобретателя будущей интеллектуальной собственности, — говорит Майкл Баран. — Pfizer планирует участвовать в VitaDAO по нескольким направлениям, включая, например, обеспечение… сделок, предоставление научных знаний и предоставление финансирования».

Николай Соколов

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