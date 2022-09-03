Продлен упрощенный порядок подтверждения соответствия ввозимой и выпускаемой продукции

Правительство продлило на год действие упрощенного порядка подтверждения соответствия ввозимой и выпускаемой продукции. Он распространяется в том числе на медицинские изделия, гигиенические и дезинфицирующие средства, косметику.

Правительство продлило до сентября 2023 года действие упрощенного порядка подтверждения соответствия продукции при ввозе ее из-за границы или выпуске в обращение на территории страны. Соответствующее Постановление Правительства РФ № 1522 от 31.08.2022 подписано премьер-министром Михаилом Мишустиным. Оно распространяется в том числе на медицинские изделия, гигиенические и дезинфицирующие средства, косметику. Документ вносит изменения в Постановление Правительства РФ № 353 от 12.04.2022.

Речь идет о товарах, которые ранее требовали прохождения процедуры сертификации, занимавшей много времени, сообщили в правительстве. В марте 2022 года было разрешено использовать производителям и экспортерам таких товаров упрощенный порядок – им необходимо было предоставлять декларации о соответствии товаров, основанные на собственных доказательствах.

Как оценили в правительстве, такое решение значительно снизило технические барьеры при ввозе продукции и насытило рынок промышленными и продовольственными товарами.

Артем Косенок

Таисия Кубрина

pharmvestnik