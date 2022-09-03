Novo Nordisk купит компанию Forma Therapeutics за 1,1 млрд долларов

Novo Nordisk купит компанию Forma Therapeutics за 1,1 млрд долл. Производитель занимается, в частности, разработкой препаратов против серповидно-клеточной анемии.

Novo Nordisk заключила соглашение о приобретении Forma Therapeutics. Сумма сделки составила 1,1 млрд долл.

Novo Nordisk получит ведущий кандидатный препарат etavopivat. Сейчас он проходит II фазу исследования GLADIOLUS у пациентов с трансфузионно-зависимой серповидно-клеточной анемией (SCD) и талассемией и II/III фазы исследования HIBISCUS у пациентов с серповидно-клеточной анемией. Etavopivat представляет собой селективный активатор пируваткиназы-R (PKR), он должен приниматься один раз в сутки.

Президент и главный исполнительный директор Forma Фрэнк Д. Ли назвал эту новость «захватывающей вехой». «Novo Nordisk будет тесно сотрудничать с сообществом [разработчиков препаратов против] серповидно-клеточной анемии, чтобы усилить наше влияние на пациентов во всем мире, которым срочно нужны новые варианты лечения», — заявил он.

Совет директоров Forma единогласно одобрил сделку, которая, как ожидается, будет закрыта в IV квартале этого года. Forma также реализует программы по разработке средств против рака предстательной железы, острого миелоидного лейкоза и глиомы, а также доклинические программы по гематологическим заболеваниям и раку.

Novo Nordisk более известна своими продуктами для лечения диабета и ожирения, а также для лечения гемофилии.

Николай Соколов

pharmvestnik