Топ-10 популярных рецептурных препаратов России Novo Nordisk купит компанию Forma Therapeutics за 1,1 млрд долларов » Из ГРЛС исключен препарат Маркаин® Адреналин Министерство здравоохранения Российской Федерации отменило государственную регистрацию и исключило из Государственного реестра лекарственных средств (ГРЛС) лекарственный препарат Маркаин® Адреналин. Минздрав 31 августа опубликовал соответствующие документы на сайте ГРЛС. Маркаин® Адреналин (бупивакаин + эпинефрин) – раствор для инъекций, 50 мг/мл + 5 мкг/мл. Производитель – «Ресифарм Монтс» (Франция). Местноанестезирующее средство + альфа- и бета-адреномиметик. Основание – подача уполномоченным юридическим лицом ООО «Аспен Хэлс» (Россия) заявления об отмене государственной регистрации лекарственного препарата. gxpnews