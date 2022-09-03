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Из ГРЛС исключен препарат Маркаин® Адреналин

Министерство здравоохранения Российской Федерации отменило государственную регистрацию и исключило из Государственного реестра лекарственных средств (ГРЛС) лекарственный препарат Маркаин® Адреналин. Минздрав 31 августа опубликовал соответствующие документы на сайте ГРЛС.

Маркаин® Адреналин (бупивакаин + эпинефрин) – раствор для инъекций, 50 мг/мл + 5 мкг/мл. Производитель – «Ресифарм Монтс» (Франция). Местноанестезирующее средство + альфа- и бета-адреномиметик.

Основание – подача уполномоченным юридическим лицом ООО «Аспен Хэлс» (Россия) заявления об отмене государственной регистрации лекарственного препарата.

gxpnews

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2 сентября, 2022 | Просмотров: 46