Топ-10 популярных рецептурных препаратов России

В России со следующего года планируется начать эксперимент по дистанционной торговле рецептурными препаратами. В проект включены Москва, Московская и Белгородская области, определен и перечень препаратов, которые нельзя будет приобрести дистанционно, даже если есть рецепт. Компания «Первый электронный рецепт» выявила топ-10 часто выписываемых рецептурных препаратов в России.

27 апреля 2022 года на сайте Кремля появилось официальное поручение президента РФ о разработке законопроекта об эксперименте по дистанционной продаже рецептурных лекарственных средств. 28 июля премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства заявил, что эксперимент по дистанционной продаже рецептурных лекарств планируется с марта 2023 по 2026 год. 29 июля правительство внесло законопроект в Госдуму. Сейчас в проект включены Москва, Московская и Белгородская области. Выбор обусловлен тем, что в этих регионах уже подключена система электронных рецептов. Однако в России есть и другие регионы, готовые к проведению подобного эксперимента, в частности, Ярославская и Челябинская области. В этих регионах не только установлено нормативно-правовое регулирование применения электронных рецептов, но и уже практикуется продажа препаратов по электронным рецептам.

Сейчас известны препараты, которые нельзя заказать онлайн даже при наличии рецепта. Это льготные препараты, лекарства, содержащие наркотические средства, психотропные вещества и их прекурсоры, спиртосодержащие лекарственные средства с содержанием этилового спирта более 25% или лекарства, изготовленные на заказ производственными аптеками.

Компания «Первый электронный рецепт» провела исследование, выявляя самые часто выписываемые рецептурные препараты, и составила топ-10.

Лидером стал «Омепразол», используемый при лечении гастроэзофагеальной рефлюксной болезни (ГЭРБ), язвенной болезни и синдрома Золлингера – Эллисона. Он также используется для предотвращения кровотечений из верхних отделов желудочно-кишечного тракта у людей с высоким риском. Этот препарат чаще выписывают женщинам, чем мужчинам (57% к 43% соответственно). Половина рецептов выписана пациентам в возрасте 60+.

На втором месте по популярности «Эналаприл», принимаемый при повышенной сердечной недостаточности. Его также выписывают чаще женщинам (61%), но доля пациентов 60+ выше, чем у первого препарата, – 78%.

Третий по популярности препарат – «Бисопролол», который применяется при хронической ишемической болезни сердца и артериальной гипертонии. 77% пациентов, получивших рецепт на него, старше 60 лет.

«Индапамид», четвертый по популярности препарат, выписывают пациентам с диагнозом «артериальная гипертензия». 78% пациентов старше 60, чаще всего препарат выписывают женщинам (62%).

«Амлодипин», который принимают люди с повышенным артериальным давлением, на пятом месте. 79% пациентов, получавших рецепт на него, старше 60 лет.

Еще один препарат, выписываемый сердечникам, – «Лизиноприл». Его получают практически поровну мужчины и женщины (45% и 55% соответственно), а возраст пациентов разный.

На седьмом месте офтальмологический «Диклофенак». Этот противовоспалительный препарат назначают при остеоартрите, ревматоидном артрите или остром хроническом анкилозирующем спондилите. Лекарство выписывают пациентам старше 60 лет и женщинам (67%).

«Таурин» используют для лечения дистрофии роговицы, катаракты, травм роговицы. Здесь опять максимум пациентов старше 60 лет (76%), мужчин и женщин практически поровну.

На девятом месте «Аторвастатин», препарат, способный снизить концентрацию холестерина и липопротеинов в плазме крови. Чаще всего его выписывают людям, страдающим диабетом, атеросклерозом или сердечно-сосудистыми заболеваниями. Чаще всего это люди старше 60 лет (82%), одинаково часто его получают и мужчины, и женщины.

Замыкает топ-10 «Азитромицин», который выписывают пациентам, страдающим инфекционно-воспалительными заболеваниями верхних дыхательных путей, лор-органов (фарингит, тонзиллит, синусит, средний отит) и нижних дыхательных путей (острый бронхит, обострение хронического бронхита, пневмония). Здесь максимальный возрастной разброс – от 3-7 лет (16%) до 70+ (9%).

Возрастной перекос объясняется тем, что с возрастом повышается потребность в лекарствах от сердечно-сосудистых патологий, диабета и катаракты, говорит член профсоюза медработников «Действие», автор телеграм-канала «Поясни за мед» Иван Давыдов. «Чем старше человек, тем более вероятен прием препаратов, понижающих артериальное давление, например. А так как продолжительность жизни женщин в России выше примерно на 10 лет, чем у мужчин, то имеется и численный перевес женщин в зрелом возрасте. Поэтому и лекарств для женщин требуется больше», – рассуждает он.

Популярность «Азитромицина» прямо связана с продолжающейся пандемией коронавируса. Препарат был включен в первые клинические рекомендации по лечению и до сих пор назначается при COVID-19 по старой памяти. «Этот антибиотик и без того применяется при лечении пневмоний и бронхитов в России многими врачами, поэтому его популярность сомнений не вызывает», – добавляет Давыдов.

Главный врач МЦ «Обновление» (г. Ярославль), кардиолог, терапевт Евгений Захаров обращает внимание и на то, что дистанционная продажа рецептурных ЛП благотворно скажется на развитии телемедицины. «Возможность пациента после очного приема скачать электронный рецепт – своевременная и необходимая мера, в первую очередь защищающая врача, оказывающего телемедицинские услуги», – поясняет врач.

Методология: статистика собрана по регионам присутствия «Первого электронного рецепта» в России (на сегодняшний день их более 30). Субъекты России с максимальной выпиской, представленные в исследовании, – Приволжский, Сибирский, Южный, Уральский и Дальневосточный ФО.

gxpnews