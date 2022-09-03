J&J заплатит $40,5 млн за урегулирование иска об опиоидах в Нью-Гэмпшире

Johnson & Johnson согласилась выплатить $40,5 млн для урегулирования претензий Нью-Гэмпшира (штат в регионе Новая Англия на северо-востоке США) по поводу роли компании в опиоидной эпидемии в США, предотвратив судебный процесс, который должен был начаться на следующей неделе. Об этом сообщает Reuters.

«Нью-Гэмпшир обвинил Johnson & Johnson и ее подразделение Janssen Pharmaceuticals в агрессивном маркетинге опиоидов для врачей и пациентов, искажении их свойств», – пишет издание.

Нью-Гэмпшир вложит $31,5 млн в борьбу с опиоидами после оплаты судебных издержек, а Johnson & Johnson будет запрещено продавать или рекламировать опиоиды в штате.

Судебный процесс был назначен на 7 сентября в Верховном суде округа Мерримак.

В заявлении J&J не признала правонарушений и назвала свой маркетинг и продвижение отпускаемых по рецепту опиоидов «уместными и ответственными». Производитель лекарств также заявил, что будет защищаться от других незавершенных судебных разбирательств по опиоидам.

По данным правительства США, за последние два десятилетия более 500 тысяч человек умерли от передозировки опиоидами по всей стране.

gxpnews