«Эндофарм» получил разрешение на реконструкцию и техническое перевооружение лабораторного комплекса

Мосгосстройнадзор выдал ФГУП «Эндофарм» разрешение на реконструкцию и техническое перевооружение лабораторного комплекса по производству лекарственных средств полного цикла на базе предприятия. Основание – положительное заключение экспертизы проектной документации, выданное ФАУ «Главгосэкспертиза России». Об этом сообщили в пресс-службе Московского эндокринного завода.

«Цель проекта – реконструкция лабораторий выходного контроля готовых лекарственных средств на базе лабораторий химико-аналитического отдела контроля качества и анализа и опытных разработок на базе управления производственных технологий. Общая площадь реконструкции – 1250 кв. м, из них площадь чистых помещений – 77,96 кв. м. Инвестиции в проект составят порядка 130 млн рублей, будет создано 88 новых рабочих мест», – говорится в сообщении.

Проект реализуют в существующем административно-бытовом здании по адресу г. Москва, ул. Новохохловская, д. 25, стр. 1.

«Это не единственный проект на Новохохловской улице, который ФГУП „Эндофарм” реализует совместно с Минпромторгом России. В марте 2022 года предприятие получило разрешение на строительство нового лабораторного административно-складского комплекса площадью более 15 000 кв. м. На данный момент по обоим объектам для выбора подрядчиков проходят тендерные процедуры», – отметили в пресс-службе.

Проекты являются частью программы по организации национальной безопасности в области лекарственного обеспечения граждан Российской Федерации отечественными анальгетиками центрального действия и иными лекарственными средствами, включенными в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов.

После завершения реконструкции и технического перевооружения благодаря вводу в эксплуатацию высокотехнологичных лабораторий, административных и складских помещений предприятие сможет ускорить разработку новых субстанций, лекарственных средств различных форм выпуска.

Окончание строительно-монтажных работ по реконструкции и строительству двух объектов планируется завершить в четвертом квартале 2023 года.

gxpnews