«Ростех» предложит аптечной рознице и маркетплейсам отечественные бесконтактные термометры

Завод «Алмаз» (входит в холдинг «Росэлектроника» ГК «Ростех») начал выпуск бесконтактных инфракрасных термометров под брендом ТБ-А01. Объем инвестиций в проект не раскрывается, мощность производства оценивается в 8 тысяч термометров в год. Уровень локализации медизделия составляет 70%. Устройство, как сообщили Vademecum производители, будет представлено в аптеках и на маркетплейсах по розничной цене 1,6 тысячи рублей. Завод «Алмаз» (входит в холдинг «Росэлектроника» ГК «Ростех») начал выпуск бесконтактных инфракрасных термометров под брендом ТБ-А01. Объем инвестиций в проект не раскрывается, мощность производства оценивается в 8 тысяч термометров в год. Уровень локализации медизделия составляет 70%. Устройство, как сообщили Vademecum производители, будет представлено в аптеках и на маркетплейсах по розничной цене 1,6 тысячи рублей.

Как рассказали производители, устройство подходит как для бытового, так и для медицинского применения. В памяти устройства сохраняется до 99 последних измерений, что позволяет отслеживать изменения показателей. Кроме того, термометр поддерживает функцию измерения температуры поверхностей предметов.

«Наши производственные мощности позволяют выпускать до 8 тысяч термометров ежегодно. Наш прибор относится к среднему ценовому сегменту, но доступнее аналогов с похожим набором функций. При этом уровень локализации наших изделий составляет более 70%», – сообщил гендиректор АО «Алмаз» Валерий Вакула. Стоимость термометра на розничном рынке составит около 1,6 тысячи рублей, сообщили Vademecum в компании.

По данным производителя, ТБ-А01 измеряет температуру за 5 секунд, причем в портфеле госкорпорации есть изделия, которые выполняют измерения за 1-2 секунды. Так, термометры F01, единым поставщиком которых в 2020 году стала другая компания «Ростеха» – холдинг «Швабе», позволяет проводить измерение за 0,5 секунды, как следует из его технических характеристик.

По состоянию на начало сентября 2022 года в реестре Росздравнадзора нет информации о регудостоверении на термометр производства АО «Алмаз». Vademecum направил запрос в холдинг «Росэлектроника».

АО «Алмаз» входит в состав дивизиона «Проектирование и производство средств связи», головной компанией которого выступает АО «Концерн «Созвездие», входящее в холдинг АО «Росэлектроника». В портфеле компании – специализированное оборудование для связи. В линейке медизделий завода – гигиенические маски, бактерицидные рециркуляторы, ингаляторы и небулайзеры. Финансовые показатели компании не раскрываются. В 2021 году на рынке госзаказа медизделий завод выручил 212,7 тысячи рублей.

В марте 2020 года Правительство РФ назначило холдинг «Швабе» единым поставщиком бесконтактных термометров, тепловизоров и установок по обеззараживанию воздуха. На закупку медизделий было выделено 5 млрд рублей, при этом холдинг был обязан поставить не менее 1% от общей суммы госзаказа, а для исполнения остальной части закупки – воспользоваться услугами субподрядчиков.

Как выяснил Vademecum, в конце апреля 2020 года Росздравнадзор выдал ООО «Швабе-Москва» временное регудостоверение, действующее до 1 января 2021 года, на партию из 100 тысяч бесконтактных термометров модели F01 производства китайской Shenzhen Feiyu Medical Technology. «Швабе» тогда пояснял, что ввезенная из КНР партия из 100 тысяч бесконтактных термометров была произведена по контрактному производству «по техническим характеристикам, разработанным специалистами холдинга, и в полном соответствии государственным стандартам РФ».