ICER: стоимость семаглутида в США завышена в два раза

Институт клинико-экономической экспертизы США (ICER) опубликовал отчет об анализе цен и реальной эффективности четырех препаратов от ожирения, одобренных FDA за последние 10 лет. Речь идет о лекарствах с МНН семаглутид (Wegovy) и лираглутид (Саксенда) от Novo Nordisk (оба используются и при лечении сахарного диабета), а также препаратов с МНН phentermine+топирамат (Qysmia от Vivus) и налтрексон+bupropion (Contrave от Orexigen Therapeutics). В ICER считают, что цены на препараты Novo Nordisk завышены в среднем в два раза. Наиболее целесообразным при соотношении эффективности и стоимости в ICER называют применение препарата Qysmia. Институт клинико-экономической экспертизы США (ICER) опубликовал отчет об анализе цен и реальной эффективности четырех препаратов от ожирения, одобренных FDA за последние 10 лет. Речь идет о лекарствах с МНН семаглутид (Wegovy) и лираглутид (Саксенда) от Novo Nordisk (оба используются и при лечении сахарного диабета), а также препаратов с МНН phentermine+топирамат (Qysmia от Vivus) и налтрексон+bupropion (Contrave от Orexigen Therapeutics). В ICER считают, что цены на препараты Novo Nordisk завышены в среднем в два раза. Наиболее целесообразным при соотношении эффективности и стоимости в ICER называют применение препарата Qysmia.

В ICER рассматривали клиническую эффективность препаратов в сочетании с изменением образа жизни по сравнению с плацебо. Учитывалось процентное снижение веса пациентов по сравнению с его исходным уровнем, а также показатели гемоглобина, артериального давления и объемов талии. Наибольшая потеря веса наблюдалась при приеме препаратов с МНН семаглутид и phentermine+топирамат.

Экономическая эффективность лечения ожирения семаглутидом или лираглутидом у пациентов без сахарного диабета превышает используемые ICER пороговые значения: стоимость годовой терапии лираглутидом составляет $11,76 тысячи, тогда как по оценкам ICER она должна быть значительно ниже – от $3,8 до $4,8 тысячи. Ориентировочная цена на годовой курс терапии семаглутидом с пользой для здоровья составляет от $7,5 до $9,8 тысячи в год, то есть требует снижения от установленной цены на препарат ($13,6 тысячи) на 44–57%.

Несмотря на то что при приеме всех препаратов отмечались побочные эффекты, реже всего пациенты прекращали принимать семаглутид. Также наряду с лираглутидом препарат имел дополнительные преимущества для сердечно-сосудистой системы, следует из отчета ICER.

Годовой курс терапии препаратом Contrave значительно дешевле, чем семаглутидом и лираглутидом. В настоящее время годовой курс терапии Contrave составляет $2,09 тысячи и вписывается в предложенные институтом значения (исходя из эффективности препарата). По подсчетам ICER, стоимость годового курса терапии лекарством должна составлять от $1,8 до $2,4 тысячи.

Согласно отчету института, при учете эффективности препарата наиболее приемлемым с точки зрения затрат является phentermine+топирамат, притом что установленная на препарат цена ниже предлагаемой ICER. Сейчас стоимость годового курса Qysmia составляет $1,46 тысячи, тогда как ICER считает наиболее приемлемой цену от $3,6 до $4,8 тысячи.

В США расходы, связанные с ожирением, в 2016 году составили $260 млрд, отметили в ICER, с каждым годом эта сумма растет, так как увеличивается число граждан, страдающих ожирением. В 2017 году американские ученые опубликовали в журнале New England Journal of Medicine статью, согласно которой, в случае если существующие тенденции продолжатся, более половины детей в США к 35-летнему возрасту будут страдать ожирением.

В настоящее время порядка 40% взрослого населения США страдают ожирением, заболевание регистрируют и среди детей.

В мае 2022 года FDA выдало разрешение на применение инъекционного препарата с МНН tirzepatide (ТН Mounjaro) от Eli Lilly для терапии сахарного диабета II типа у взрослых. Препарат стал первым в своем роде лекарством, активизирующим рецепторы как глюкагоноподобного пептида-1, так и глюкозозависимого инсулинотропного полипептида.

Согласно результатам КИ SURMOUNT-1, в котором приняли участие 2,5 тысячи добровольцев, tirzepatide способствовал снижению массы тела на 22,5% у людей с избыточным весом. В то же время, несмотря на одобрение препарата, оценка его эффективности и безопасности в лечении сахарного диабета II типа компанией-разработчиком продолжается. Результаты исследования, посвященного влиянию tirzepatide на сердечно-сосудистую систему, станут известны к 2025 году.