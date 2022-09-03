Минэкономразвития анонсировало продление программы параллельного импорта

В Минэкономразвития заявили о продлении программы параллельного импорта в России. К такому решению пришли на встрече с премьер-министром страны, сообщил глава министерства Максим Решетников.

Программа параллельного импорта в России будет пролонгирована. Об этом сообщил глава Минэкономразвития Максим Решетников. По его словам, на прошлой неделе на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным рассматривались предложения по продлению антикризисных мер.

«Здесь продлен и параллельный импорт, и упрощенный порядок декларирования ввозимой продукции, и ускорение таможенных процедур. Все это будет дальше действовать», — заявил Решетников (цитата по РИА «Новости»).

На какой именно период будет продлена программа параллельного импорта, министр не уточнил. Ввоз продукции без разрешения правообладателя был легализован в России до конца 2022 года.

В мае Минпромторг утвердил перечень товаров для параллельного импорта. В него не попали лекарственные препараты, но список пополнила другая фармпродукция: товары для женской гигиены брендов O.В. и Carefree, а также санитарные сумки и наборы для оказания первой помощи. Позднее в него были включены также реагенты и расходные материалы к оборудованию для лечения рака (бренд Miltenyi Biotec).

В августе заместитель главы Минпромторга Василий Шпак сообщил, что ведомство ожидает предложения от Минздрава, ФМБА и Роспотребнадзора о внесении дополнительных номенклатур медоборудования в перечень для параллельного импорта.

На этой неделе стало известно, что Ассоциация компаний интернет-торговли готовит письмо в Минпромторг с предложением продлить параллельный импорт на 2023 год. Если этого не сделать, то розница может столкнуться с нехваткой товаров в некоторых категориях, утверждают в ассоциации.

Фото: dashu83/ru.freepik.com

Артем Косенок

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