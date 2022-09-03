Фармкомпания Illumina выиграла судебный процесс по приобретению стартапа Grail

Illumina выиграла в судебном процессе против американской Федеральной торговой комиссии. Она пыталась запретить компании купить стартап Grail.

Illumina выиграла судебный процесс против Федеральной торговой комиссии (FTC) США, которая пыталась отменить сделку компании по приобретению стартапа Grail за 7 млрд долл. Судья постановил, что соглашение не нарушает антимонопольного законодательства, пишет Bloomberg. Illumina пыталась выкупить стартап в августе 2021 года, несмотря на противодействие со стороны FTC и регуляторов Евросоюза.

FTC заявила, что оценивает свои следующие шаги. В прошлом году агентство подало в суд на Illumina, чтобы заблокировать слияние обеих компаний. По мнению FTC, реализация соглашения приведет к падению конкуренции в области проведения обследований на выявление рака в США, а, как следствие, станет причиной прекращения инноваций в этой сфере и увеличит стоимость на такие услуги.

Компания Grail была выделена из компании Illumina, специализирующейся на секвенировании ДНК в 2016 году. Она разрабатывала анализ крови для выявления 50 типов рака на ранних стадиях.

Решение судьи по административным делам Майкла Чаппелла является предварительным и, вероятно, будет обжаловано комиссарами FTC. Они могут проголосовать за то, чтобы оставить решение в силе, или выступить против него. Тем не менее, триумф Illumina может быть недолгим, отмечают эксперты. Американские агентства всегда отменяли решения Чаппелла, когда он выносил вердикты против FTC.

Расследование по сделке в ЕС еще не завершено, европейские регулирующие органы, вероятно, заблокируют приобретение. В июле Еврокомиссия обнаружила, что Illumina нарушила европейские правила по слияниям, завершив поглощение Grail до получения одобрения регулирующих органов.

«Воссоединение Illumina и Grail изменит методы выявления и лечения рака, — заявил генеральный директор Illumina Фрэнсис де Суза. — Это решение — шаг к тому, чтобы воплотить это видение в реальность».

Фото: illumina.com

Николай Соколов

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