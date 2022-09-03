Препарат от Boehringer Ingelheim одобрили в США для лечения редкой формы псориаза

FDA выдало одобрение препарату spesolimab от Boehringer Ingelheim, который предназначен для лечения генерализованного пустулезного псориаза. Это крайне редкая форма болезни, от которой до этого не было одобренных лекарств.

FDA одобрило препарат spesolimab от Boehringer Ingelheim, который предназначен для лечения редкой формы псориаза, об этом сообщает The Endpoints News. Средство будет продаваться под названием Spevigo.

Препарат представляет собой антитело к рецептору IL-36R, оно используется против генерализованного пустулезного псориаза (ГПП). Немецкая компания подчеркивает, что это аутоиммунное заболевание может привести к опасным для жизни осложнениям, таким как сердечная недостаточность, почечная недостаточность и сепсис.

Endpoints пишет, что многим пациентам с генерализованным пустулезным псориазом (ГПП) врачи ставят диагноз далеко не сразу, так как они могут принять это редкое состояние кожи за инфекцию. Для больных существует несколько препаратов, которые могут помочь справиться со вспышками болезни, но ни один из них не был одобрен.

«Мы понимаем, насколько разрушительным может быть это редкое кожное заболевание для пациентов, их семей и лиц, осуществляющих уход [за больными]», — заявила член Совета управляющих директоров Boehringer, отвечающая за фармпродукты для людей Каринн Бруйон.

Одобрение дает Boehringer преимущество над компанией AnaptysBio, которая также разрабатывает антитело IL-36R для лечения того же заболевания, отмечает Endpoints.

Николай Соколов

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