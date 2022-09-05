В Магадане за 2,6 млрд рублей построят завод по производству имплантатов для травматологии и ортопедии

Магаданская область планирует вложить 2,6 млрд рублей в организацию производства имплантатов для травматологии и ортопедии. Планируется, что изделия будут изготавливать из российского сырья. Завод позволит региону занять ведущее место на рынке имплантатов для травматологии и ортопедии, а также заместить долю импортной продукции за счет низких производственных и логистических издержек, считают в администрации области. Магаданская область планирует вложить 2,6 млрд рублей в организацию производства имплантатов для травматологии и ортопедии. Планируется, что изделия будут изготавливать из российского сырья. Завод позволит региону занять ведущее место на рынке имплантатов для травматологии и ортопедии, а также заместить долю импортной продукции за счет низких производственных и логистических издержек, считают в администрации области.

Бизнес-план проекта по производству имплантатов для травматологии и ортопедии был презентован губернатором региона Сергеем Носовым на встрече с вице-премьером – министром промышленности и торговли Денисом Мантуровым. Подробности проекта не раскрываются.

Изделия планируется изготавливать из принципа импортозамещения материалов и приоритетности использования российского сырья. Создание завода позволит региону стать одним из ведущих поставщиков изделий, а также потеснить иностранных производителей, рассчитывают в правительстве области.

По словам Дениса Мантурова, представленный регионом план проекта «передан в работу для всесторонней проработки и оценки». Вице-премьер – глава Минпромторга также поддержал инициативу властей Магаданской области по созданию центра компетенций по производству имплантатов на Дальнем Востоке.

Потребность в медизделиях для травматологии и ортопедии в России Минпромторг в 2021 году оценивал в 3 млн единиц в год. Профильный рынок травматологии и ортопедии оценивается в 50 млрд рублей. В марте 2021 года в Москве открылась обновленная площадка подведомственного Минпромторгу ЦИТО. Предполагается, что на базе предприятия на площади 10,8 тысячи кв. м будет выпускаться более 500 видов медизделий для травматологии и ортопедии, что, по оценкам министерства, позволит закрыть треть потребности российского рынка. Объем инвестиций в реконструкцию и перевооружение ЦИТО с 2016 года превысил 3,65 млрд рублей. В январе 2022 года Правительство России направило 2,765 млрд рублей филиалу ЦИТО в Кургане на реконструкцию и техническое перевооружение производства изделий для ортопедии и травматологии. Модернизация площадки для выпуска экспортоориентированных медизделий будет проходить с 2022 по 2024 год.

Инвестируют в рынок профильных медизделий и частные игроки. В октябре 2020 года производитель имплантатов для спинальной хирургии «Ортоинвест» анонсировал инвестиции в 2,18 млрд рублей в строительство завода по выпуску линейки медизделий для травматологии и ортопедии в особой экономической зоне «Санкт-Петербург». Предприятие должно выпускать медизделия для хирургии позвоночника, накостного и интрамедуллярного остеосинтеза, а также компоненты для эндопротезов – тазобедренного и коленного суставов. К 2024 году планировалось начать серийное производство, в 2026 году – выйти на максимальную мощность.

Помимо Санкт-Петербурга, проекты по производству имплантатов для ортопедии и травматологии реализуются Самарским государственным медицинским университетом на базе Электромеханического завода в Самаре, а элементов для остеосинтеза – в подмосковном Пущино компанией «Здоровье+», объем инвестиций в проект оценивается в 180 млн рублей.