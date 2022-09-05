Российским предприятиям поручили оперативно разработать аналоги зарубежных препаратов

Минздрав и Минпромторг поручили российским предприятиям разработать аналоги 189 зарубежных препаратов для лечения редких заболеваний, передает «Интерфакс» со ссылкой на заявление заместителя министра здравоохранения Сергея Глаголева. Сделать это нужно «в оперативные сроки». Минздрав и Минпромторг поручили российским предприятиям разработать аналоги 189 зарубежных препаратов для лечения редких заболеваний, передает «Интерфакс» со ссылкой на заявление заместителя министра здравоохранения Сергея Глаголева. Сделать это нужно «в оперативные сроки».

В настоящее время около двух третей препаратов, закупленных по федпрограмме «14 высокозатратных нозологий» («14 ВЗН»), составляют зарубежные лекарства, отметил Глаголев. По его словам, доля таких препаратов в 2021 и 2022 годах составила по 57%.

В марте 2022 года Минздрав по поручению вице-премьера Татьяны Голиковой направил в регионы письмо со списком импортных препаратов, которые не выпускаются в России и «дружественных» странах и могут оказаться в дефиците. Ведомство предложило главным внештатным специалистам обсудить с коллегами из субъектов РФ возможные варианты замены таких лекарств.

Программа «14 ВЗН» действует в России с 2008 года (изначально было 7 ВЗН, затем список расширяли). По заявкам регионов на федеральные средства закупаются дорогостоящие лекарства для пациентов, страдающих, например, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, муковисцидозом, гемофилией, рассеянным склерозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, юношеским артритом с системным началом и мукополисахаридозом первого, второго и шестого типов.

В 2022 году на федпрограмму запланировано порядка 66 млрд рублей. Средства на текущий год Минздрав уже израсходовал и начал реализовывать закупки препаратов для пациентов за счет средств, заложенных на 2023 и 2024 годы.

Минпромторг и Минздрав также работают над расширением списка препаратов, которые пока защищены иностранными патентами и не могут производиться в России без разрешения правообладателя, добавил Глаголев. «Препараты, которые не могут быть вывезены на рынок сейчас вследствие патентных ограничений, разрабатываются в рамках программы «патенты на полку» с тем, чтобы дата истечения патента влекла за собой немедленное поступление препарата на рынок. Также идет работа <…> по созданию отечественных производств фармсубстанций, не выпускающихся в настоящее время в России», – заявил он.

В марте 2022 года премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, снимающее необходимость в компенсации потерь от принудительного лицензирования препаратов, патенты на которые принадлежат компаниям из «недружественных» стран. Документом внесены изменения в методику определения компенсаций, которые выплачиваются правообладателю при решении использовать изобретение без его согласия. С момента, когда постановление вступило в силу, размер такой выплаты стал составлять 0% от выручки от продажи препарата в России. До выхода документа патентообладателям из «недружественных» стран выплачивалось 0,5% выручки от продажи их изобретения на российском рынке. Размер компенсации определялся в виде ежегодных платежей в период действия решения правительства об использовании изобретения без согласия патентообладателя.

В июле Минпромторг подготовил проект нового механизма поддержки фармотрасли, предусматривающий предоставление субсидий российским производителям на разработку и регистрацию отечественных биоаналогов иностранных лекарственных средств, находящихся под патентной защитой. На субсидии предлагалось выделить более 3 млрд рублей. Отмечалось, что дальнейшая коммерциализация биоаналогов будет возможна только в случае ухода с рынка зарубежных компаний, под патентной защитой которых находятся оригинальные препараты. Пока механизм не утвержден правительством.