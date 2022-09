В Китае одобрили вдыхаемую вакцину от COVID-19 компании CanSino Росздравнадзор запустил сервис для посерийного учета введенных в оборот медизделий » RNC Pharma сообщила о сокращении активности поставок иностранных препаратов в июле Аналитики RNC Pharma заявили о сокращении в июле 2022 года активности поставок иностранных лекарственных препаратов. Снижение наблюдалось в денежном и натуральном выражении. Общий объем поставок готовых лекарственных препаратов в Россию по итогам января—июля 2022 года составил 459,4 млрд руб. (в ценах с учетом стоимости таможенной очистки, включая НДС). Показатель прироста при проведении расчетов в рублях относительно аналогичного периода 2021 года был зафиксирован на уровне 6%. Отгрузки in bulk росли куда более активно, здесь в рамках анализируемого периода динамика достигла 25,6%. Обе товарные группы показали снижение натуральных объемов поставок. В отношении готовых препаратов показатель прироста в упаковках относительно января—июля прошлого года составил -10,2%, всего за первые семь месяцев текущего года в нашу страну было ввезено порядка 942 млн упак. Этот объем эквивалентен 18,2 млрд минимальных единиц дозирования (МЕД), динамика здесь также отрицательная, на уровне -12,2%. Натуральные отгрузки нерасфасованных препаратов сократились еще значительнее, на -32,4% в минимальных единицах, всего за анализируемый период в нашу страну было ввезено 903,2 млн МЕД in bulk. Результаты работы участников внешнеэкономической деятельности по итогам июля 2022 года довольно сильно отличались от уровня активности, который приходился на июнь. Причем речь идет как о показателях долгосрочной, так и краткосрочной динамики. Относительно июля 2021 года рублевый объем отгрузок готовых лекарственных препаратов сократился на 9,2%, in bulk потерял 17,7%. Натуральные показатели тоже в минусовой зоне, ввоз ГЛП сократился на 14,7% в упаковках, нерасфасованные препараты потеряли 30,8% в МЕД. Сыграла свою роль как в целом сравнительно низкая активность по итогам июля 2022 года, так и высокие показатели базового периода в прошлом году — поведение компаний в рамках данного сегмента рынка несколько различалось, отмечают аналитики. Даже на условно стагнирующем рынке большая часть крупных поставщиков демонстрировала по итогам января—июля 2022 года значительный рост поставок. Среди TOP20 корпораций, лидирующих с точки зрения денежного объема ввозимых готовых препаратов, максимальную рублевую динамику отгрузок продемонстрировал «Вертекс Фармасьютикал» (рост в 13,6 раза), второй результат в двадцатке принадлежал компании «АстраЗенека» (в 2,5 раза). В первом случае основной вклад в динамику обеспечили два препарата, применяющиеся для терапии муковисцидоза: «Трикафта» и «Оркамби». Суммарно на них приходилось 96% от общего объема ввезенной продукции в рублевом выражении. «АстраЗенека» наращивала отгрузки препаратов для лечения онкологических заболеваний, в частности: «Линпарза» и «Коселуго». Среди компаний, которые не вошли в топ, важно отметить также компанию «Сарепта Терапьютикс». Поставщик показывает беспрецедентную динамику: относительно января—июля 2021 года рублевый объем отгрузок вырос более чем в 54 раза. Несложно догадаться, что речь также идет о препаратах для лечения орфанных заболеваний, в частности о препаратах «Эксондис 51» и «Виондис 53», оба применяются для терапии миодистрофии Дюшенна и в России пока не зарегистрированы. Среди крупнейших поставщиков in-bulk в январе—июле 2022 года максимальную рублевую динамику показал «СиЭсЭл Беринг». Компания демонстрирует рост отгрузок в рублях в 4,6 раза. Речь идет о поставках двух препаратов, но динамику практически полностью обеспечил гемостатик «Гемате», упаковкой препарата в России занимается «Скопинфарм». За пределами топа отметим «Штада», динамика тут практически аналогичная, рост в 4,6 раза (в рублях). Речь идет о нестероидном противовоспалительном препарате «Бикситор», упаковка продукта локализована на предприятии «Хемофарм» в Обнинске. Артем Косенок

pharmvestnik