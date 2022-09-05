Центр лекобеспечения закупит пять препаратов для «Круга добра»

Центр лекобеспечения объявил аукционы на поставку препаратов ивакафтор+лумакафтор, ланаделумаб, селуметиниб, тедуглутид и иммуноглобулин для лечения подопечных фонда «Круг добра».
Федеральный центр планирования и организации лекарственного обеспечения граждан объявил шесть аукционов на поставку для «Круга добра» пяти препаратов, среди которых: ивакафтор+лумакафтор, ланаделумаб, селуметиниб, тедуглутид и иммуноглобулин. Объявления о закупках размещены на портале zakupki.gov.ru.
|№
|МНН, лекформа и дозировка
|Количество
|Цена за ед., руб.
|Стоимость, руб.
|Окончание подачи заявок
|1
|Ивакафтор+лумакафтор, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 125 мг + 100 мг
|5 376,00
|7 899,57
|42 468 088,32
|14.09.2022
|2
|Ивакафтор+лумакафтор, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 125 мг + 200 мг
|4 368,00
|7 899,54
|34 505 190,72
|14.09.2022
|3
|Ланаделумаб, раствор для подкожного введения, 150 мг/мл
|12,00
|521 180,00
|6 254 160,00
|14.09.2022
|4
|Селуметиниб, капсулы, 25 мг
|2 280,00
|15 950,00
|36 366 000,00
|14.09.2022
|5
|Иммуноглобулин человека нормальный, раствор для инфузий 100 мг/мл и/или раствор для внутривенных и подкожных инфузий 10%
|13 900,00
|668,73
|9 295 347,00
|14.09.2022
|6
|Тедуглутид, лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения, 5 мг
|1 820,00
|10 766,36
|19 594 775,20
|14.09.2022