«Спутник V» снизил в Никарагуа уровень смертности от коронавируса

В Никарагуа благодаря российской вакцине «Спутник V» от COVID-19 был достигнут низкий уровень смертности и заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министра финансов и государственного кредита страны Ивана Акоста.

Как подчеркнул министр, у России с Никарагуа есть очень важный проект – совместное предприятие Латиноамериканский институт биотехнологии Mechnikov. На нем производят вакцины от гриппа.

«Также в ходе данного сотрудничества с РФ мы были одной из первых стран, которые получили вакцину „Спутник V”. И благодаря этому в Никарагуа на данный момент очень низкий уровень смертности и заражения коронавирусом. Ситуация с пандемией идет достаточно хорошим образом», – цитирует издание Ивана Акоста.

Министерство здравоохранения Республики Никарагуа зарегистрировало вакцину «Спутник V» в феврале 2021 года.

gxpnews