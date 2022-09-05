Летом спрос на успокоительные препараты в России снизился на 8%

За лето россияне купили 35,2 млн упаковок успокоительных препаратов. Это на 8% меньше показателя весны, когда было приобретено 38,3 млн упаковок, сообщил РИА Новости оператор системы маркировки «Честный знак» – Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ).

«По данным национальной системы цифровой маркировки товаров „Честный знак”, россияне в период с июня по август купили 35,2 млн упаковок успокоительных препаратов, что на 8% меньше, чем в период с марта по май, когда было приобретено 38,3 млн пачек», – гласит сообщение.

Суммарно за лето на успокоительные препараты было потрачено 4,5 млрд рублей (на 14% меньше, чем весной). По подсчетам аналитиков «Честного знака», средняя цена на них по итогам лета по сравнению с весной уменьшилась на 7%, составив 128 рублей.

«Снижение как спроса, так и средней цены – закономерное явление, так как весной мы наблюдали необоснованный ажиотажный спрос на практически все виды лекарств. Россияне массово скупали препараты и заполняли ими домашние аптечки. Теперь мы можем сказать, что спрос стабилизировался. Тем россиянам, которые массово скупали лекарства весной, рекомендуем внимательно следить за сроками годности. Не исключено, что у некоторых препаратов в их домашних аптечках они уже истекли», – сказал руководитель товарной группы «Фарма» Центра развития перспективных технологий Егор Жаворонков.

На рынке РФ не предвидится дефицита успокоительных лекарств, отмечают эксперты «Честного знака». Как они подсчитали, при текущих темпах потребления запасов хватит минимум на полгода. При этом производство успокоительных препаратов в России растет: за восемь месяцев текущего года производство маркированных лекарств этой категории увеличилось на 16% по отношению к восьми месяцам прошлого года.

Чаще всего летом успокоительные в аптеках покупали жители Тамбовской области (397 упаковок на 1000 человек), Псковской области (366,7), Тверской области (345,5), Липецкой области (341,8) и Хабаровского края (341,1).

gxpnews