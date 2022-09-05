Bayer выплатит $40 млн для урегулирования исков по закону об обмане госпрограмм США

Компания Bayer выплатит $40 млн для урегулирования исков о предполагаемых нарушениях американского закона о ложных претензиях (налагает ответственность на лиц и компании, обманывающих государственные программы), связанных с препаратами Trasylol, Avelox и Baycol, сообщает Pharmaceutical Technology со ссылкой на Министерство юстиции США.

Два иска о нарушении этого закона были поданы бывшей сотрудницей компании Лори Симпсон. Она утверждала, что Bayer платила врачам и больницам, чтобы побудить их использовать Trasylol и Avelox. Истец утверждает, что в результате препараты выписывались пациентам не по назначению, а зачастую когда это не было необходимо. Утверждается, что действия Bayer привели к возникновению ложных требований в программах Medicare и Medicaid, а также нарушили законы в 20 штатах и округе Колумбия.

Trasylol – это лекарство, используемое для остановки кровотечения при некоторых операциях на сердце, а Avelox – антибиотик, предназначенный для лечения заболеваний, вызванных определенными штаммами бактерий.

Второй иск, поданный Симпсон в отношении статинового препарата Baycol, в конечном итоге был передан в суд округа Миннесота. В нем утверждается, что Bayer приуменьшала риски, связанные с тем, что препарат вызывает рабдомиолиз. В иске также говорится, что компания побудила агентство, снабжающее армию США, продлить некоторые контракты, связанные с Baycol.

Согласно условиям мирового соглашения, Bayer выплатит $40 млн американским штатам и округу Колумбия. Симпсон получит почти $11 млн.

gxpnews