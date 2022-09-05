Стоимость российских инсулинов по госконтрактам за лето практически не выросла

За июнь – август 2022 года стоимость российских инсулинов по госконтрактам почти не выросла, а по некоторым видам инсулиносодержащих препаратов даже снизилась. ФАС летом согласовала повышение предельных отпускных цен на некоторые из инсулинов. Отсутствие роста цен на инсулиносодержащие препараты российского производства связано с особенностями законодательства о госзакупках, позволяющими заказчикам не брать в расчет новую стоимость лекарств, а также с наличием у крупных производителей возможности сдерживать цены. За июнь – август из-за отсутствия заявок от поставщиков не состоялось около 28% объявленных гостендеров по закупке инсулиносодержащих препаратов. За июнь – август 2022 года стоимость российских инсулинов по госконтрактам почти не выросла, а по некоторым видам инсулиносодержащих препаратов даже снизилась. ФАС летом согласовала повышение предельных отпускных цен на некоторые из инсулинов. Отсутствие роста цен на инсулиносодержащие препараты российского производства связано с особенностями законодательства о госзакупках, позволяющими заказчикам не брать в расчет новую стоимость лекарств, а также с наличием у крупных производителей возможности сдерживать цены. За июнь – август из-за отсутствия заявок от поставщиков не состоялось около 28% объявленных гостендеров по закупке инсулиносодержащих препаратов.

По подсчетам Headway Company, средняя стоимость аналогов инсулина аспарт и гларгин по госконтрактам у «Герофарма» в июне – августе 2022 года выросла всего на 3,3%. Инсулин лизпро компания согласилась поставлять в среднем на 0,8–5% ниже предельной цены, несмотря на то что в июне «Герофарм» добилась через ФАС повышения предельной цены на него на 16,6%. Отказ от серьезного повышения и даже снижение цен позволили «Герофарму» увеличить за семь месяцев 2022 года долю в сегменте госзакупок до 23,3% против 19,6% в 2021 году.

По словам заместителя директора департамента продаж «Герофарма» Сергея Карпунцова, в настоящее время закупочные цены на гостендерах сдерживает регламент по определению начальной цены контракта. Для их повышения в соответствии с решениями ФАС, отметил Карпунцов, должны быть внесены изменения в приказ Минздрава РФ №1064н, сейчас не позволяющий объявлять торги по перерегистрированным ценам. Карпунцов также добавил, что если из-за низкой цены торги объявляются несостоявшимися, то заказчик может объявить новый тендер по уже более высокой предельной стоимости из имеющихся в реестре. Из-за такой регуляторной особенности не состоялась «значительная часть торгов», подчеркнул управленец.

По подсчетам «Коммерсанта», на основе данных госзакупок, за июнь – август из-за отсутствия заявок поставщиков не состоялось около 28% объявленных гостендеров по закупке разных видов инсулина.

В Росздравнадзоре, опасаясь возникновения нехватки инсулиносодержащих препаратов, способствовали повышению цен на инсулин аспарт от уральского «Медсинтеза» (на 8%) и двухфазный инсулин аспарт от датской Novo Nordisk (на 15,7%). Изменились также цены на генно-инженерный человеческий двухфазный инсулин и инсулин-изофан, производимые российскими и зарубежными компаниями.

«Герофарм» намерена реализовывать продажу своих инсулиносодержащих препаратов не только в России. В середине августа компания заключила с Zuma Pharma контракт по локализации производства в Узбекистане трех инсулинов – гларгин, лизпро и лизпро двухфазного – в шприц-ручках и картриджах. В дальнейшем «Герофарм» планирует локализовать в стране производство генно-инженерных инсулинов человека.