Поставщика медоборудования в Вологде оштрафовали за взятку главврачу на 1 млн рублей

ООО «Антарес», занимающееся оптовой торговлей фармпродукцией, оштрафовали на 1 млн руб. Компания признана виновной в даче взятки главврачу за заключение и последующее исполнение госконтракта на поставку медоборудования в больницу.

В Вологодской области по постановлению прокурора коммерческая организация ООО «Антарес», занимающаяся оптовой торговлей фармпродукцией, оштрафована на 1 млн руб. за взятку. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Установлено, что в ноябре 2021 года менеджер по продажам ООО «Антарес» передала главному врачу БУЗ ВО «Грязовецкая ЦРБ» 345 тыс. руб. в качестве вознаграждения за заключение и последующее исполнение государственных контрактов на поставку медицинских изделий.

Прокуратура города Вологды возбудила в отношении организации дело по статье о незаконном вознаграждении от имени и в интересах юрлица (ч.1 ст.19.28 КоАП РФ). Постановление суда в законную силу не вступило.

Уголовное дело в отношении главврача сейчас рассматривается судом. Представитель коммерческой организации к уголовной ответственности не привлекалась, поскольку оказала активное содействие правоохранительным органам в расследовании преступления, отметили в пресс-службе.

Артем Косенок

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