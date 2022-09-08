В Московской области за 64 млн рублей запустят производство рентгеноконтрастного препарата

Фармкомпания «Випс-Мед» откроет в подмосковном Фрязино цех по производству рентгеноконтрастного средства Бар-ВИПС, используемого для проведения исследований желудочно-кишечного тракта (ЖКТ). Объем инвестиций в проект составит 63,5 млн рублей, участок для строительства цеха компания получила по программе региональной поддержки «Земля за 1 рубль». Фармкомпания «Випс-Мед» откроет в подмосковном Фрязино цех по производству рентгеноконтрастного средства Бар-ВИПС, используемого для проведения исследований желудочно-кишечного тракта (ЖКТ). Объем инвестиций в проект составит 63,5 млн рублей, участок для строительства цеха компания получила по программе региональной поддержки «Земля за 1 рубль».

Расширение предприятия позволит «Випс-Мед» создать 20 рабочих мест. Планируется, что производство запустится в четвертом квартале 2024 года.

«Випс-Мед» специализируется на производстве диагностического препарата для проведения рентгеновских исследований ЖКТ – Бар-ВИПС (Бария сульфат), зарегистрированного в 2011 году. Использование препарата разрешено Минздравом РФ и Росздравнадзором, причем в качестве единственного в своем роде средства для применения в медицинских целях при рентген-обследованиях ЖКТ. Пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области сообщает, что запуск цеха позволит «Випс-Мед» получить сертификат GMP, оформленный в соответствии с требованиями ЕАЭС. Это даст шанс предприятию выйти на зарубежные рынки, считают в ведомстве.

Помимо препаратов «Випс-Мед» занимается изготовлением оборудования, а также продажей техники других производителей для фармпредприятий и медучреждений. Также компания специализируется на проектировании и строительстве производственных объектов.

По данным СПАРК-Интерфакс, ООО «Фирма «Випс-Мед» зарегистрировано во Фрязино Московской области в 1995 году. Елене Губиной принадлежит 51% долей юрлица, Валерию Портнову – 20%, Марине Ильиной – 15%, Михаилу Гущину и Анатолию Зайцеву – по 7% каждому. В 2021 году компания выручила 606,8 млн рублей, чистая прибыль составила 9,4 млн рублей.

Фармкомпании в Московском регионе активно наращивают производство препаратов. В июне 2022 года стало известно, что резидент особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва» – компания «Акрус БиоМед» – осенью 2022 года начнет производить препараты для клеточной терапии и их компоненты. Объем инвестиций в строительство завода составил 240 млн рублей. В июле 2022 года новым резидентом ОЭЗ «Дубна» стало ООО «Бетарен Фарма», заявившее производство стерильных готовых лекарственных средств. Подробности проекта не раскрываются, объем вложений превысит 1 млрд рублей.