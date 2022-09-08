«Фармаимпекс» и IRIS станут внешними партнерами

Совет акционеров IRIS объявил о выходе ижевской аптечной сети «Фармаимпекс» Владимира и Алексея Зверевых из партнерства IRIS.

«Фармаимпекс» присоединилась к IRIS в январе 2021 года, став полноправным участником партнерства с долей в компании 16,6%.

«В следующем году сеть «Фармаимпекс» перестает быть акционерным партнером IRIS, — подтвердила генеральный директор IRIS Галина Орлова. — Наше сотрудничество изначально предполагало двухлетний период, который истекает в конце 2022 года».

По словам Алексея Зверева, совладельца компании «Фармаимпекс», обе компании еще на стадии переговоров предусматривали такой вариант по истечении двухлетнего периода.

Галина Орлова также отметила, что все совместные контракты с производителями будут вестись совместно до срока их окончания. То есть те контракты, которые заканчиваются в марте—июле 2023 года, будут доработаны совместно.

С 2023 года IRIS и «Фармаимпекс» будут продолжать сотрудничество в качестве самостоятельных партнеров по обоюдно интересным направлениям, включая СТМ и взаимодействие с логистическими компаниями сторон.

Информация от компании

IRIS (Integrated Retail Investment Strategies) — партнерство ведущих региональных аптечных сетей. Компания была создана в 2015 году в Москве. В IRIS входят только успешные аптечные сети, которые являются лидерами на рынках своего присутствия.

Материал партнера: IRIS

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