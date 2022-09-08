Illumina не сможет приобрести Grail из-за блокировки со стороны ЕС

Компании Illumina придется отказаться от приобретения стартапа Grail из-за противодействия со стороны ЕС. Регуляторы блока признали сделку опасной для конкуренции.

Американская биотехнолгическая компания Illumina будет вынуждена отказаться от покупки стартапа Grail после того, как ЕС наложил вето на это приобретение. Сделку на 7,1 млрд долл. придется отменить из-за опасений европейцев, что это нанесет ущерб конкуренции и негативно повлияет на инновации, пишет Reuters.

Illumina создала Grail в 2016 году и владела почти 15% акций стартапа, за это время Grail успела стать многомиллиардным предприятием. Клинические исследования показали, что ее диагностический тест может идентифицировать 50 различных типов рака разной чувствительности, включая опухоли, для которых еще не разработаны другие скрининговые тесты. Впоследствии Illumina решила приобрести стартап.

Illumina завершила эту сделку в августе прошлого года до одобрения регулирующих органов ЕС. Европейские регуляторы инициировали расследование. «Наше тщательное расследование подтвердило наши первоначальные опасения. Оно показало, что Illumina, занимающая доминирующее положение в системах NGS [секвенирование нового поколения], будет иметь как возможность, так и стимул мешать конкурентам», — заявила глава антимонопольного ведомства ЕС Маргрет Вестагер.

Вестагер добавила, что вскоре она вынесет отдельное решение, принуждающее Illumina расторгнуть сделку и восстановить независимость Grail. Illumina заявила, что оспорит это.

При этом на прошлой неделе llumina выиграла судебный процесс против американской Федеральной торговой комиссии (FTC), которая пыталась отменить сделку в США. Судья постановил, что соглашение не нарушает антимонопольного законодательства.

Николай Соколов

pharmvestnik