RNC Pharma сообщила о сокращении в первом полугодии рублевой динамики поставок ветпрепаратов

Аналитики RNC Pharma сообщили, что рублевая динамика поставок продукции ветеринарного назначения в Россию с января по июль продолжила сокращаться. Относительно аналогичного периода прошлого года объем отгрузок показал динамику на уровне -0,8%.

Рублевая динамика поставок продукции ветеринарного назначения в Россию с января по июль продолжила сокращаться. Так, относительно аналогичного периода 2021 года объем отгрузок ветеринарных лекарственных препаратов показал динамику на уровне -0,8%, а ввоз кормовых добавок сократился на 0,1%. Абсолютный объем отгруженных ветпрепаратов достигал 22 млрд руб. (в ценах с учетом стоимости таможенной очистки, включая НДС). Об этом сообщили аналитики RNC Pharma.

Поставки кормовых добавок пока выше – на уровне 25 млрд руб. Натуральная динамика по данным группам разнонаправленная, по ветпрепаратам динамика относительно января — июля 2021 года зафиксирована на уровне 4,7%, если проводить расчеты в упаковках, всего в анализируемом периоде было ввезено 19,1 млн упаковок. А вот категория кормовых добавок сокращается, здесь показатель прироста в тоннах составил -16%, всего с начала текущего года в Россию было отгружено 80,3 тыс. тонн данной продукции.

Результаты июля 2022 года тоже характеризовались разнонаправленной динамикой. Так, прирост поставок ветпрепаратов достиг 29% в рублях и 45% в упаковках. При этом отгрузки кормовых добавок по сравнению с июлем 2021 года падали и в денежном выражении (-23%), и в отношении общего тоннажа (-19%). Примечательно, что активность участников ВЭД в рамках обеих товарных групп относительно июня 2022 года существенно выросла.

В общем объеме поставок ветеринарной продукции основной объем приходится на препараты для сельскохозяйственных животных (СХЖ). В частности в январе — июле 2022 года в общем денежном объеме поставок ветпрепаратов они занимали 74,7%, а что касается кормовых добавок, то доля достигла 82,5%. При этом по обеим категориям за последний год роль продукции для СХЖ сокращалась. Происходило это по причине уменьшения рублевого объема поставок, притом что отгрузки продукции для мелких домашних животных (МДЖ) активно росли. Так, отгрузки ветпрепаратов для домашних животных за год выросли на 7,2%, а объем кормовых добавок показал беспрецедентный рост на уровне 81%.

Среди TOP20 поставщиков ветпрепаратов, лидирующих по денежному объему ввозимой в Россию продукции, в январе — июле 2022 года максимальную динамику демонстрировала испанская «Лаборатории Маймо». Отгрузки за год выросли в 20,6 раза в рублях, это был абсолютный рекорд за анализируемый период, отмечают аналитики. В текущем году компания поставляла в страну шесть различных торговых марок, но динамику в целом обеспечивали два антибактериальных препарата для СХЖ: «Доксигран» и «Энрогран». Что касается поставок препаратов для домашних животных, то здесь максимальный результат принадлежал немецкой «Евракон фарма» (рост в 3 раза). Результат обеспечил антигельминтик «Каниквантел», правда, по абсолютным показателям поставок компания находится за пределами двадцатки.

Среди крупнейших поставщиков кормовых добавок абсолютным рекордсменом стала китайская «Юнисплендор» из административного района Нинся. Компания демонстрирует рост отгрузок относительно января — июля 2021 года в 72,5 раза, речь идет о поставках «DL-Метионина». Среди кормовых добавок для МДЖ отметим ирландскую «ТРМ-Тороугбред Ремедис» (рост в 4,6 раза). В рамках анализируемого периода компания поставляла два наименования, но основной вклад в динамику обеспечил хондропротектор для собак «Страйд».

Фото: Артем Косенок

Артем Косенок

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