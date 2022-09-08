Bayer заплатит по связанным с препаратами компании искам 40 млн долларов

Bayer согласилась выплатить 40 млн долл. по искам о нарушении американского закона о ложных претензиях в отношении нескольких препаратов.

Немецкая Bayer согласилась выплатить 40 млн долл. для урегулирования претензий, связанных с исками в отношении трех рецептурных препаратов компании. Об этом сообщает агентство Reuters.

Bayer обвинили в выплате откатов врачам и больницам, чтобы побудить их использовать антибактериальный препарат «Авелокс» и «Трасилол», который останавливает кровотечение при операциях на сердце. Также компания предположительно продавала средства для использования не по прямому назначению.

Кроме того, компания намеренно преуменьшала риски, связанные с приемом «Трасилола» и статинового препарата Baycol. Оба препарата были сняты с рынка по соображениям безопасности.

Действия Bayer привели к подаче неверных данных в страховые программы Medicare и Medicaid в отношении «Авелокса» и «Трасилола». Также Bayer мошенническим образом заставила агентство боевой логистики Министерства обороны продлить некоторые контракты, связанные с Baycol.

Изначально иски были поданы в 2005 и 2006 годах Лори Симпсон, бывшей сотрудницей Bayer, которая работала в отделе маркетинга и обвинила немецкую компанию в нарушении американского федерального закона о ложных претензиях.

Bayer не признала за собой правонарушений. В заявлении компании говорится, что судебное соглашение «отражает деловое решение компании о том, что [такое] решение было предпочтительнее продолжения уже затянувшегося судебного разбирательства».

Министерство юстиции США заявило, что Bayer выплатит 38,9 млн долл. федеральному правительству Соединенных Штатов и 1,1 млн долларов 20 штатам США и городу Вашингтону, законы которых были нарушены. Симпсон получит 11,1 млн долл.

Николай Соколов

pharmvestnik