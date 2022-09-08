Великобритания одобрила обновленную бустерную вакцину против COVID-19 от Pfizer/BioNTech

Британский регулятор лекарственных средств одобрил обновленную двухвалентную бустерную вакцину против коронавирусной инфекции от Pfizer/BioNTech для людей в возрасте 12 лет и старше.
«Агентство по регулированию лекарственных средств и товаров медицинского назначения заявило, что решение было основано на данных клинических испытаний, которые показали, что бустерная доза бивалентной вакцины Pfizer/BioNTech вызывает сильный иммунный ответ как против омикрон-штамма, так и против исходного штамма», – пишет агентство Reuters.
Как стало известно ранее, Moderna подаст в суд на Pfizer и BioNTech за использование ее технологии мРНК.