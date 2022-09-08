ЦРПТ и «Интерсэн-плюс» будут совместно бороться с нелегальными антисептиками

Центр развития перспективных технологий (оператор национальной системы цифровой маркировки товаров «Честный знак») и отечественный производитель антисептических средств «Интерсэн-плюс» договорились о совместной борьбе с нелегальным оборотом антисептиков на территории России. На полях Восточного экономического форума подписано соответствующее соглашение. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ЦРПТ.

«Сотрудничество оператора системы и добросовестных производителей направлено на выработку единых подходов к противодействию незаконной торговле и повышение доступности безопасных товаров для потребителей», – отметил заместитель генерального директора ЦРПТ Реваз Юсупов.

По его словам, во время пандемии коронавирусной инфекции резко выросло число производителей и импортеров антисептиков. Но лишь часть из них производят товары, соответствующие заявленным качествам. Юсупов подчеркнул, что в лучшем случае антисептик не выполнит своих функций, а в худшем – нанесет вред здоровью людей. Он сообщил, сославшись на данные Высшей школы экономики, что нелегальный оборот антисептиков составляет более 50%.

Гендиректор «Интерсэн-плюс» Дмитрий Куршин также заявил, что на рынке антисептиков велика доля контрафакта.

«Цифровая маркировка станет тем инструментом, который сможет защитить честных производителей и потребителей. Для комфортного внедрения и эффективной борьбы с черным рынком необходимо учесть опыт отрасли, которым мы будем обмениваться с ЦРПТ на регулярной основе», – сказал Куршин.

gxpnews