Назальная вакцина против COVID-19 от Bharat Biotech одобрена для ограниченного использования в Индии

Рекомбинантная назальная вакцина от COVID-19 компании Bharat Biotech была одобрена индийским регулятором по лекарственным средствам, сообщил во вторник, 6 сентября, министр здравоохранения страны Мансух Мандавия.
«Регулятор одобрил вакцину для первичной иммунизации лиц в возрасте 18 лет и старше для ограниченного использования в чрезвычайных ситуациях, добавил Мандавия», – пишет Reuters.
Как стало известно ранее, ингаляционная вакцина CanSino от COVID-19 получила одобрение для экстренного использования в Китае.