В ФМБА разработали вакцину от обезьяньей оспы

Как сообщила в ходе выступления на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России Вероника Скворцова, ученые ФМБА разработали вакцину против обезьяньей оспы и препарат от аллергии. Об этом пишет ТАСС.

В ходе доклинических испытаний препарат от оспы обезьян показал высокую иммуногенность и безопасность. Как уточнила Скворцова, в отличие от вакцины против натуральной оспы, он не вызывает серьезных побочных эффектов.

Кроме того, Институт иммунологии ФМБА разработал вакцину от аллергии. Сейчас она находится на стадии клинических испытаний, хорошо проявляя себя.

«Это целая линейка препаратов… Сейчас уже есть аллерговакцина, которая проходит клинические исследования против разных видов поллинозов, проявляет себя пока очень хорошо», – цитирует Веронику Скворцову «Интерфакс».

Как стало известно ранее, ФМБА разработало два новых ЛП от лепры и малярии.

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