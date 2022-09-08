Подписан сетевой договор между Евразийской академией надлежащих практик и группой компаний «Фармасинтез»

Церемония подписания соглашения состоялась 7 сентября 2022 года на площадке VII Всероссийской GMP-конференции в Иркутске.

Подписи под документами поставили исполнительный директор Евразийской академии надлежащих практик Ирина Владимировна Спичак и корпоративный директор по качеству группы компаний «Фармасинтез» Валерий Валерьевич Аристов. Стороны договорились о проведении практических занятий в рамках образовательных программ академии на базе двух заводов «Фармасинтеза»: в Иркутске – для отраслевых специалистов Сибирского региона, в Санкт-Петербурге – для слушателей Северо-Западного региона.

Как отметила Ирина Владимировна Спичак, Евразийская академия надлежащих практик и «Фармасинтез» закладывают основу формирования региональных программ обучения специалистов фармацевтической отрасли. Со своей стороны, академия откликается на эту потребность отрасли с точки зрения усиления практико-ориентированности образовательных программ. «Академия применяет комплексный подход, в котором гармонично сочетаются теория и практика. Учебный план обязательно включает обучение компетенциям на реально действующем производстве, отвечающем всем требованиям GMP. Это позволяет слушателям закреплять полученные знания на практике, – подчеркнула она. – Мы благодарны группе компаний „Фармасинтез” за проявленный интерес к повышению уровня образования специалистов фармотрасли и возможность организации практического блока обучения на современных и технологичных площадках по производству твердых и стерильных лекарственных средств, а также биотехнологических препаратов».

Валерий Валерьевич Аристов подтвердил заинтересованность ГК «Фармасинтез» в образовательных проектах академии. «Все мы хорошо знаем, какой сложной задачей является взращивание настоящего профессионала в такой технически, технологически и организационно непростой отрасли, как наша, – отметил он. – Не все важные вопросы и требования линейки GxP-стандартов исчерпывающе освещены в существующей нормативной документации. Даже в тех вопросах, которые вроде бы описаны, не всегда возможно разобраться самостоятельно. Отрасль остро нуждается в широко признаваемом образовательном учреждении, статус, компетенции и авторитет которого будут несомненны. В этом отношении Евразийская академия надлежащих практик – перспективный проект, который, как я надеюсь, станет базой для создания, поддержания и развития профессиональных компетенций сотрудников отрасли, способом разрешения всех возникающих у наших специалистов профессиональных вопросов и затруднений. Для нас сотрудничество с академией – это возможность быть вовлеченными в работу этой платформы и стать частью нового и востребованного проекта, возможность повышать компетенции сотрудников и получить доступ к качественному образовательному контенту».

В настоящее время ЕАНП нацелена на развитие своей деятельности в регионах России. Заключение сетевого договора с «Фармасинтезом», одной из ведущих фармацевтических компаний страны, привлечет внимание к региональным проектам академии, повысит доступность профессионального обучения специалистов Сибирского и Северо-Западного федеральных округов и позволит в максимальной степени учесть специфику и потребности региональных фармпредприятий в организации обучения своих сотрудников.

gxpnews