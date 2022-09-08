Philips отзывает некоторые маски, которые использовались с респираторами, из соображений безопасности

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) заявило, что производитель медицинского оборудования Philips отозвал маски, используемые с некоторыми из его респираторных аппаратов, из-за потенциального риска серьезных травм. Об этом пишет Reuters.

Как сообщили в Philips, маски имеют магнитные зажимы или ремни для головных уборов, которые могут мешать определенным имплантированным медицинским устройствам и металлическим предметам в теле, что может привести к травмам или смерти.

По информации компании, подразделение Philips Respironics распространило более 17 млн масок с магнитными зажимами.

По данным FDA, подразделение получило 14 сообщений о травмах после использования масок по состоянию на 30 августа, включая отказ кардиостимулятора, приведший к замене.

Регулятор здравоохранения заявил, что следит за ситуацией и работает с Philips в отношении отозванных устройств.

gxpnews